Foi para internação

Criança internada após surto em creche tem alta da UTI

Menino, de 3 anos, foi para internação. Com a melhora no quadro de saúde, a criança não precisa mais de doação de sangue

Publicado em 30 de março de 2019 às 16:42 - Atualizado há 6 anos

Matheus está internado no Cias, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

Uma das crianças internadas após o surto que começou na creche particular, em Vila Velha, Matheus Maciel Almeida, 3 anos, saiu da UTI e foi para a internação pediátrica no Hospital Unimed de Vitória.

Devido a melhora no quadro de saúde, a criança não precisa mais de doação de sangue. Nas redes sociais, o pai da criança agradeceu a comoção, apoio e ajuda.

São 14 as crianças e funcionários da creche que apresentaram sintomas relacionado à gastroenterite. A causa do surto de infecções intestinais está mais perto de ser revelada.

Na última sexta-feira (29), a Secretaria Municipal de Saúde, que comanda a investigação, teve dois resultados importantes vindos de análises feitas na unidade infantil. Laudos apontaram que a água usada em chafariz da creche está contaminada. Foram apontadas mais de 200 colônias de coliformes totais em amostra de 100 mililitros.

Além disso, uma bactéria foi encontrada na fábrica de cerveja artesanal existente nos fundos da creche. Ela foi identificada como Escherichia coli, que provoca sintomas semelhantes aos apresentados por alunos e funcionários infectados desde o início do surto, iniciado na segunda quinzena de março.





