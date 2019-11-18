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Volta para casa

Criança ferida por bloco de concreto no ES é recebida com festa em MG

Anna Luíza teve alta na última terça-feira (12), mas só retornou para casa neste final de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 22:15

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 22:15

Anna Luíza foi recebida com festa em casa Crédito: Divulgação
A menina de 2 anos e 8 meses que foi atingida por um bloco de concreto que se desprendeu da varanda de um apartamento em Guarapari foi recebida com festa ao retornar para casa em Minas Gerais neste final de semana. Anna Luíza teve alta médica na última terça-feira (12), mas precisou passar a última semana em Vitória para acompanhamento médico. Ela estava internada no Hospital Infantil.

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Anna Luíza se recupera bem do acidente e, segundo a família, está se comunicando. Ela voltou a andar, ainda com dificuldade, e terá que fazer fisioterapia.
O caso aconteceu no dia 19 de outubro quando a menina passeava no colo do pai por uma calçada da Praia do Morro, em Guarapari.
Anna Luíza foi recebida com festa em casa Crédito: Divulgação

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