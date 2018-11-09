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Crateras deixam ladeira intransitável no Parque Moscoso, em Vitória

No local, a prefeitura pretende fechar os buracos de forma paliativa, como medida emergencial

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 12:37
Várias crateras e buracos se formaram na ladeira Santa Clara, no Parque Moscoso, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (09). Internautas que moram no local explicam que não é possível passar de carro pela via.
A água que escorre pela rua está entrando em vários dos buracos. Há também a formação de buracos menores ao longo do asfalto e muitas rachaduras. Assista ao vídeo abaixo:
Segundo moradores do bairro, o asfalto começou a ficar com buracos a partir da noite desta quinta-feira (08), após um caminhão de lixo passar pela rua.
O líder comunitário da região explicou que a população está preocupada com os riscos do problema que já é conhecido pelos moradores.
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Inicialmente a gente fica preocupado com o risco. O próprio carro de coleta de lixo da prefeitura caiu e foi preciso um grande trabalho para retirar. Moradores estão sem acesso ao bairro, nem para entrar e nem para sair de carro, explicou.
> Vila Velha: aulas da rede municipal são suspensas nesta sexta-feira
Barros também disse que é necessário uma obra definitiva no local. A gente fica angustiado porque já tinha alertado ao poder público, mas não tem uma solução definitiva. Acho que vão fazer um paliativo, mas o grande problema do fluxo de água que passa por baixo e deixa o terreno assoreado, esse precisa de uma obra mais complexa para resolver, completou.
O engenheiro da Prefeitura de Vitória, Felipe Fregonassi, explicou que, de forma emergencial, serão colocados paralelepípedos dentro dos buracos. A medida é para que os motoristas que moram na parte de cima da via consigam retirar os carros de casa e colocar em outro lugar. Após isso, serão feitos reparos definitivos na rua.
Com informações de Eduardo Dias 

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