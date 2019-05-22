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"engoliu" um carro

Cratera aberta com chuva deixa rua interditada no Centro de Vitória

Quem circula na região, só consegue passar pela Rua Graciano Neves até o cruzamento com a Rua Basílio Daemon.

Publicado em 

21 mai 2019 às 22:37

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 22:37

Buraco na Rua Graciano Neves Crédito: Patrícia Scalzer
A forte chuva do último sábado(18) abriu uma verdadeira cratera na Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória. A rua cedeu no momento em que um veículo passava pela via e parte do carro foi no buraco. Nesta terça-feira (21), três dias após o ocorrido, a via continuava totalmente interditada no local, que serve de acesso para circulação na Cidade Alta, Fonte Grande e Piedade.
> Impressionante: carro é arrastado pela força da chuva em Vitória
Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória Crédito: Matheus Natali
Ainda no final de semana, o veículo foi retirado do buraco, com ajuda de pessoas da região que utilizaram cordas. De acordo com testemunhas, o carro pertencia a um casal que conseguiu sair de dentro do automóvel sem se machucar.
Cratera aberta com chuva deixa rua interditada no Centro de Vitória
O buraco está localizado em frente a Unidade de Saúde da Fonte Grande. Por causa da interdição, os motoristas só conseguem seguir pela via até o cruzamento da Rua Basílio Daemon. Depois disso, é preciso retornar pela Rua Sete.
A Prefeitura de Vitória foi procurada para informar sobre a manutenção do trecho e informou que a Central de Serviços está realizando reparos na via e que a situação será resolvida ainda nesta semana.
 

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