Buraco na Rua Graciano Neves Crédito: Patrícia Scalzer

A forte chuva do último sábado(18) abriu uma verdadeira cratera na Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória. A rua cedeu no momento em que um veículo passava pela via e parte do carro foi no buraco. Nesta terça-feira (21), três dias após o ocorrido, a via continuava totalmente interditada no local, que serve de acesso para circulação na Cidade Alta, Fonte Grande e Piedade.

Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória Crédito: Matheus Natali

Ainda no final de semana, o veículo foi retirado do buraco, com ajuda de pessoas da região que utilizaram cordas. De acordo com testemunhas, o carro pertencia a um casal que conseguiu sair de dentro do automóvel sem se machucar.

Your browser does not support the audio element. Cratera aberta com chuva deixa rua interditada no Centro de Vitória

O buraco está localizado em frente a Unidade de Saúde da Fonte Grande. Por causa da interdição, os motoristas só conseguem seguir pela via até o cruzamento da Rua Basílio Daemon. Depois disso, é preciso retornar pela Rua Sete.

A Prefeitura de Vitória foi procurada para informar sobre a manutenção do trecho e informou que a Central de Serviços está realizando reparos na via e que a situação será resolvida ainda nesta semana.