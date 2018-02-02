Coruja 'invade' apartamento e se esconde dentro de armário em Vitória

Coruja encontrada em apartamento no Centro de Vitória Crédito: Divulgação / PMV

Uma coruja da espécie suindara foi resgatada pela equipe de resgate de animais silvestres da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semmam) dentro de um apartamento no Centro de Vitória.

A ave estava escondida no armário, em meio aos sapatos do proprietário do apartamento, que fica no segundo andar, na rua 23 de Maio. O morador acionou a prefeitura e, após avaliação, a coruja foi entregue ao veterinário de plantão no Ibama para providenciar a soltura.





JIBOIA

Resgate de jiboia no bairro Joana DArc, em Vitória Crédito: Divulgação / PMV

Já no bairro Joana D'Arc, os agentes da Semmam resgataram uma cobra da espécie jiboia de quase dois metros no quintal de uma residência.

Após ser analisada por técnicos, a cobra foi solta no Parque Natural Municipal Vale do Mulembá, que abrange os bairros Joana D'Arc, Resistência, Conquista, Nova Palestina, Redenção, São José, Tabuazeiro e São Cristóvão.

Com área de 142,10 hectares, tem como um dos principais atributos naturais da unidade a vegetação de Mata Atlântica de encosta e topos de morros, como o Morro do Mulembá, cuja altitude é de cerca de 200 metros, nascentes e o córrego Mulembá.

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