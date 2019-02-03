Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Angústia acabou"

Corpo de engenheira é encontrado em Brumadinho

Parte da família de Izabela Barroso mora em Vitória e viveu a angústia de conviver com o desaparecimento da engenheira após o rompimento da barragem da Vale

Publicado em 02 de Fevereiro de 2019 às 21:20

Izabela Barroso Câmara Pint Crédito: Rede Social
Após oito dias do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, região Metropolitana de Belo Horizonte, o corpo da engenheira Izabela Barroso Câmara Pinto, de 30 anos, foi encontrado. Parte da família da engenheira, que é natural de Governador Valadares, mora em Vitória e acompanhou à distância a angústia do desaparecimento de Izabela.
Uma prima, que reside na Capital capixaba, Julianne Magalhães, de 50 anos, confirmou ao Gazeta Online  que o corpo de Izabela foi encontrado na manhã deste sábado (2). O enterro deve acontecer neste segunda-feira (4), em Valadares.
"Não sei ao certo em qual local eles acharam minha prima, mas pelo menos a angústia acabou. Era uma menina linda. Os irmãos dela e o pai foram para Brumadinho e devem levar o corpo para Valadares neste domingo. A mãe da Izabela não foi a Brumadinho por não ter condições psicológicas.", conta a fisioterapeuta Julianne Magalhães. 
Izabela era engenheira de minas e trabalhava na Vale há seis anos, desde que se formou na Universidade Federal de Minas Gerais. Ela era casada há dois anos e meio e morava com o marido em Belo Horizonte. Antes, porém, a engenheira morou em Carajás, no Pará, onde também trabalhou para a Vale. Somente no ano passado é que ela foi transferida para Brumadinho, mais perto da família.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados