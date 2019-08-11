Corpo de criança morta por bala perdida em Guarapari continua no DML

Criança morre e mãe é baleada em Guarapari Crédito: Reprodução

caso de Enzo Gabriel de Narbi, a criança de três anos morta no sábado (10), no bairro Concha da Ostra, em Guarapari, ainda continua envolto por mistérios. Até o final da tarde deste domingo (11), nenhum familiar compareceu ao DML para reconhecer o corpo. A criança foi encaminhada ao Departamento Médico Legal de Vitória para ser identificado e ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. , ainda continua envolto por mistérios. Até o final da tarde deste domingo (11), nenhum familiar compareceu ao DML para reconhecer o corpo. A criança foi encaminhada ao Departamento Médico Legal de Vitória para ser identificado e ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.

Em nota, também divulgada no final da tarde de domingo, a Polícia Civil informa que até o momento nenhum suspeito foi detido. O pai do garoto também ainda não foi encontrado. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.

bairro Concha da Ostra revelaram à reportagem que o pai do garoto voltou ao local do crime durante a madrugada de domingo. Após ser visto por vizinhos, saiu sem dar explicações. De acordo com informações da Polícia Civil, o pai da criança já tem passagens pela polícia por dois homicídios (um em Aracruz e outro em Linhares) e por tráfico de drogas. Moradores dorevelaram à reportagem que o pai do garoto voltou ao local do crime durante a madrugada de domingo. Após ser visto por vizinhos, saiu sem dar explicações. De acordo com informações da Polícia Civil, o pai da criança já tem passagens pela polícia por dois homicídios (um em Aracruz e outro em Linhares) e por tráfico de drogas.

A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos.

ENTENDA O CASO

A criança de três anos morreu após levar um tiro de bala perdida no bairro Concha da Ostra, em Guarapari. Ela estava ao lado da mãe, de 23 anos, que também foi atingida pelos disparos. O fato ocorreu neste sábado (10), por volta das 14h.

Segundo a Polícia Militar, um indivíduo efetuou disparos de arma de fogo contra um homem, dentro de uma residência ainda em construção no bairro Concha da Ostra. Os disparos acabaram atingiram a mulher dele e o filho, que estavam dentro da casa.

As primeiras informações repassadas eram que o menino tinha seis anos, porém, após a reportagem ir até Guarapari foi informado que ele tinha três anos.

De acordo com testemunhas, o alvo chegou a levar dois tiros no braço e conseguiu fugir. A criança morreu no local e a mulher foi socorrida pelo Samu. O estado de saúde da mãe é desconhecido e o pai da criança não foi encontrado.

FAMÍLIA

Vizinhos contaram que a família mora em uma casa alugada enquanto esta, onde o crime aconteceu, está em construção. Para economizar na obras, eles mesmos costumavam trabalhar no local nos finais de semana.

A cozinheira Valéria Veiga era vizinha da família. Ela disse que ficou chocada quando soube do crime e disse que não consegue entender o motivo de tamanha crueldade.