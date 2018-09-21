Corpo de capixaba atacado por tubarão nos EUA chega ao Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

vítima de um ataque de tubarão que aconteceu na baía de Cape Cod, em Massachusetts, nos Estados Unidos, onde morava havia quatro anos, chegou na tarde desta sexta-feira (21) ao Espírito Santo. O desembarque aconteceu por volta das 17h20 no heliporto que fica dentro do quartel do comando-geral da Polícia Militar, localizado em Maruípe, Vitória. O corpo do capixaba Arthur Medici,que aconteceu na baía de Cape Cod, em Massachusetts, nos Estados Unidos, onde morava havia quatro anos, chegou na tarde desta sexta-feira (21) ao Espírito Santo. O desembarque aconteceu por volta das 17h20 no heliporto que fica dentro do quartel do comando-geral da Polícia Militar, localizado em Maruípe, Vitória.

A aeronave que transportou o corpo de Arthur deixou o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde o corpo chegou ao Brasil vindo dos EUA, por volta das 14h30, em direção ao ES.

Irmão de Arthur Medici esteve no local acompanhando a chegada do corpo Crédito: Fernando Madeira

O major Cristian Amorim Moreira, que comandou a operação do translado do corpo, contou que o voo durou cerca de duas horas por conta de um procedimento de abastecimento do helicóptero, que aconteceu na cidade de Campos, ainda no Rio. Além disso, o militar explicou que o Estado foi procurado pela família da vítima com um pedido de suporte na realização da ação.

"O voo durou aproximadamente duas horas por termos parado para abastecer em Campos. Saímos de lá por volta de 14h30. Fizemos tudo isso porque essa semana a família do Arthur entrou em contato com a secretaria e solicitou apoio naquilo que estava referente ao transporte do Rio de Janeiro ao Espírito Santo. Tendo em vista o alto custo e a inviabilização da viação comercial em trazer o corpo até aqui. Por causa disso, foram feito estudos na área operação e legal para que conseguíssemos viabilizar esse transporte", disse o major, que emendou:

"A família precisa de uma certa urgência para trazer o corpo e sabemos que existe toda uma burocracia envolvendo esse tipo de transporte, porém, através da Secretaria da Casa Militar conseguimos viabilizar e antecipar o deslocamento até o Espírito Santo."

Arthur Medici, de 26 anos, passou a infância no bairro Cocal, em Vila Velha, onde mora a família. Por isso, a família decidiu que o corpo do jovem será velado na Igreja Cristã Maranata de Vila Velha I, no Centro da cidade. O enterro acontecerá na sequência, no Cemitério Municipal de Vila Velha, localizado na rua Coronel Sodré.

SEPULTAMENTO NO SÁBADO E HOMENAGEM NO DOMINGO

Neste sábado (22), às 10 horas, também será celebrado um culto na Igreja Cristã Maranata, no centro de Vila Velha. O enterro acontece também no sábado, no Cemitério Municipal de Vila Velha, localizado na rua Coronel Sodré.

Arthur Medici chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Montagem | Gazeta Online