Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Geada

Corpo de Bombeiros faz resgate de jovens no Mestre Álvaro

Apesar do susto, todos foram resgatados sem ferimentos

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 14:08

Dr. Manoel Rocha

Dr. Manoel Rocha

Publicado em 

12 ago 2019 às 14:08
O monte Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Fernando Madeira
Um grupo de seis pessoas precisou de resgate no sábado (10), por volta das 20h30, no topo do morro do Mestre Álvaro, no município da Serra. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o grupo subiu o monte, sem guia, e não estava preparado para passar a noite no local. Na hora de descer, os jovens tiveram dificuldades e não conseguiram sair do local.
Um dos presentes conseguiu entrar em contato com o Ciodes para pedir ajudar. A equipe do Corpo de Bombeiros foi então ao local, efetuou o resgate e informou que não houve feridos.
De acordo com o guia turístico que acompanhou a equipe dos Bombeiros, Rodolfo Nascimento, os rapazes presentes deveriam ter entre 18 e 19 anos, sendo que um deles era menor de idade. "Um dos meninos se dizia guia dos outros, mas só tinha subido duas ou três vezes o morro. Ele contou que chegou a se perder algumas vezes na região durante a subida com os colegas. Questionei porque ele não acampou em zona mais baixa e ele disse que não encontrou", narrou.
Rodolfo comentou ainda que apesar do tempo que os jovens ficaram no monte, tendo iniciado a trilha às 9h e terminado apenas ao pôr do sol, por volta das 18h, o resgate foi tranquilo. "A grande questão foi que eles subiram paro topo já à noite, momento em que já estava fechando a visão com a neblina, o que dificulta o resgate. Estava ventando bastante, alguns meninos ficaram amedrontados e com frio. Foi aí que decidiram ligar para o socorro", explicou.
"Recomendo contratar um guia experiente, que conheça bem o local. Além disso, vale aprender as habilidades técnicas básicas da mata. A região do Mestre Álvaro é área de proteção ambiental, então há várias exigências sobre o que não fazer lá, sendo necessário ter alguém que conheça. Por sorte, um amigo bombeiro sempre fez trilha comigo e me acionou e aí me coloquei à disposição para ajudar e o processo foi mais rápido", finalizou.
> Acidente e operação de resgate congestionam trânsito na Terceira Ponte
Veja vídeo 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados