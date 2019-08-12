Corpo de Bombeiros faz resgate de jovens no Mestre Álvaro

Um grupo de seis pessoas precisou de resgate no sábado (10), por volta das 20h30, no topo do morro do Mestre Álvaro, no município da Serra. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o grupo subiu o monte, sem guia, e não estava preparado para passar a noite no local. Na hora de descer, os jovens tiveram dificuldades e não conseguiram sair do local.
Um dos presentes conseguiu entrar em contato com o Ciodes para pedir ajudar. A equipe do Corpo de Bombeiros foi então ao local, efetuou o resgate e informou que não houve feridos.
De acordo com o guia turístico que acompanhou a equipe dos Bombeiros, Rodolfo Nascimento, os rapazes presentes deveriam ter entre 18 e 19 anos, sendo que um deles era menor de idade. "Um dos meninos se dizia guia dos outros, mas só tinha subido duas ou três vezes o morro. Ele contou que chegou a se perder algumas vezes na região durante a subida com os colegas. Questionei porque ele não acampou em zona mais baixa e ele disse que não encontrou", narrou.
Rodolfo comentou ainda que apesar do tempo que os jovens ficaram no monte, tendo iniciado a trilha às 9h e terminado apenas ao pôr do sol, por volta das 18h, o resgate foi tranquilo. "A grande questão foi que eles subiram paro topo já à noite, momento em que já estava fechando a visão com a neblina, o que dificulta o resgate. Estava ventando bastante, alguns meninos ficaram amedrontados e com frio. Foi aí que decidiram ligar para o socorro", explicou.
"Recomendo contratar um guia experiente, que conheça bem o local. Além disso, vale aprender as habilidades técnicas básicas da mata. A região do Mestre Álvaro é área de proteção ambiental, então há várias exigências sobre o que não fazer lá, sendo necessário ter alguém que conheça. Por sorte, um amigo bombeiro sempre fez trilha comigo e me acionou e aí me coloquei à disposição para ajudar e o processo foi mais rápido", finalizou.
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