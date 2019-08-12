Corpo de Bombeiros faz resgate de jovens no Mestre Álvaro

O monte Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Um grupo de seis pessoas precisou de resgate no sábado (10), por volta das 20h30, no topo do morro do Mestre Álvaro , no município da Serra. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros , o grupo subiu o monte, sem guia, e não estava preparado para passar a noite no local. Na hora de descer, os jovens tiveram dificuldades e não conseguiram sair do local.

Um dos presentes conseguiu entrar em contato com o Ciodes para pedir ajudar. A equipe do Corpo de Bombeiros foi então ao local, efetuou o resgate e informou que não houve feridos.

De acordo com o guia turístico que acompanhou a equipe dos Bombeiros, Rodolfo Nascimento, os rapazes presentes deveriam ter entre 18 e 19 anos, sendo que um deles era menor de idade. "Um dos meninos se dizia guia dos outros, mas só tinha subido duas ou três vezes o morro. Ele contou que chegou a se perder algumas vezes na região durante a subida com os colegas. Questionei porque ele não acampou em zona mais baixa e ele disse que não encontrou", narrou.

Rodolfo comentou ainda que apesar do tempo que os jovens ficaram no monte, tendo iniciado a trilha às 9h e terminado apenas ao pôr do sol, por volta das 18h, o resgate foi tranquilo. "A grande questão foi que eles subiram paro topo já à noite, momento em que já estava fechando a visão com a neblina, o que dificulta o resgate. Estava ventando bastante, alguns meninos ficaram amedrontados e com frio. Foi aí que decidiram ligar para o socorro", explicou.

"Recomendo contratar um guia experiente, que conheça bem o local. Além disso, vale aprender as habilidades técnicas básicas da mata. A região do Mestre Álvaro é área de proteção ambiental, então há várias exigências sobre o que não fazer lá, sendo necessário ter alguém que conheça. Por sorte, um amigo bombeiro sempre fez trilha comigo e me acionou e aí me coloquei à disposição para ajudar e o processo foi mais rápido", finalizou.