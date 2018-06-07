Cores do Brasil invadem as ruas da Grande Vitória

Grupo pinta a Ladeira Santa Clara, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | AG

Faltam sete dias para a bola rolar pela Copa do Mundo e, somente agora, as ruas da Grande Vitória começaram a ganhar cores. Moradores de diversos bairros se juntaram para confeccionar bandeiras e dar um colorido especial às ruas.

A Ladeira Santa Clara, no Parque Moscoso, em Vitória, já está toda enfeitada de verde, amarelo, azul e branco. Um grupo de 25 moradores se mobilizou e fez uma vaquinha , conseguindo arrecadar R$ 400 para a compra dos materiais.

Segundo o professor de educação física, Guilherme Torres, os enfeites começaram a ser colocados em maio. É um momento de interação e de reunir a comunidade. No dia dos jogos do Brasil, colocaremos a televisão na rua e iremos fazer um churrasco, relata.

Motivado pela paixão, o comerciante Gilmar França manteve a tradição e se juntou a outros comerciantes para enfeitar a rua Colatina, no bairro Bela Aurora, em Cariacica. Bandeirinhas foram colocadas no local e, nos próximos dias, a rua será pintada. Desde 1982 a gente enfeita a rua. Eu sou empolgado, gosto de Copa do Mundo, é muita emoção. Durante a colocação dos enfeites teve até churrasco, brinca.

A dona de casa Glaucia Soares da Silva mora na rua América do Sul, no bairro Resistência, em Vitória. Ela disse que alguns moradores ajudaram com dinheiro e outros com mão de obra para que os enfeites fossem colocados na rua. Agora só falta a Seleção Brasileira fazer a sua parte quando a bola começar a rolar na Rússia. Já tivemos muita decepção, espero que eles ganhem dessa vez, relata.

PINTURAS TEM REGRAS NA CAPITAL

A Prefeitura Municipal de Vitória determinou que os torcedores poderão pintar ruas e calçadas, desde que tenham a autorização dos proprietários dos imóveis. Além disso, as pinturas precisam ser feitas com tinta à base de água ou cal, que sai com o passar dos dias.

Não é permitido imagens com qualquer tipo de propaganda. Nesse caso, os proprietários das edificações podem ser intimados para se regularizar. Se não o fizerem, podem ser multados. O valor varia de acordo com o tamanho do desenho.

Também não vale pintar avenidas de grande circulação, pendurar bandeirinhas ou qualquer placa comemorativa que atrapalhe semáforos, sinalização ou placas de trânsito ou em fios de eletricidade e telefonia; pintar equipamento e imobiliário urbano e fixar placas em praças, parques e jardins. Carros de som são proibidos na cidade, a multa para quem desobedecer é de R$ 6.534,54.

FECHAMENTO

Caso os moradores queiram fechar calçadas ou ruas para a pintura, para comemorações ou para assistir aos jogos da Copa, devem também pedir a autorização para a interdição parcial ou total da calçada ou da via à Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran). Qualquer denúncia ou reclamação de irregularidade deve ser feita por meio do Fala Vitória 156.



