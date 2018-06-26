Convite enviado por Whatsapp confunde capixabas em busca de cirurgia

Convite para o lançamento do Mutirão Oftalmológico Crédito: Reprodução/WhatsApp

Um convite, compartilhado via Whatsapp, deixou alguns capixabas confusos na manhã desta terça-feira (26). O bilhete chamava para o "lançamento do segundo Mutirão de Oftalmologia" no Hospital Evangélico de Vila Velha e falava sobre a realização de 5.040 cirurgias. Depois de receber o convite, houve quem procurasse o hospital na manhã desta terça para marcar consulta (veja vídeo abaixo), mas não era bem isso que acontecia por lá.

Na verdade, o evento desta terça era apenas o lançamento do mutirão, que está marcado para começar em 02 de julho e deve durar até o final do ano. Apesar disso, o convite da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) que viralizou fez muita gente procurar o hospital em busca de atendimento.

"Meu marido recebeu o comunicado por Whatsapp. Dizia que a gente podia vir aqui hoje, que a gente receberia uma avaliação daquilo que estamos esperando no posto de Serra Dourada. Tem mais de um ano

Ana levou a mãe para tentar marcar um procedimento, mas foi informada de que deveria ir até a unidade de saúde mais próxima Crédito: Kaique Dias

que eu tenho um encaminhamento para uma avaliação de catarata no olho esquerdo, e até hoje não fui chamada", contou a costureira Creuza Ferreira Santana, de 67 anos.

A contabilista Ana Lima, de 43 anos, tenta há dois anos um tratamento de estrabismo para a mãe. Nesta terça (26), foi ao Hospital Evangélico achando que finalmente resolveria o problema e sairia de lá com consulta marcada.

"Uma conhecida enviou uma mensagem por whatsapp informando do mutirão, que seria feito os agendamentos para qualquer serviço oftalmológico. Não que seria feita a consulta hoje, mas achei que estariam agendando uma data para pessoa vir posteriormente. Muita gente se confundiu. Muitas pessoas devem ter vindo, ou vão vir aqui à toa hoje", lamentou.

A artesã Eliete Vieira, de 53 anos, saiu de Guarapari às 5 horas da manhã. Ela tem um problema na pálpebra. Para ela houve um erro de comunicação, que enganou muitas pessoas. "Eles deveriam ter dado uma informação melhor pra gente, principalmente ao que foi colocado no convite. Estavam nos convidando para uma segunda etapa", acrescentou.

No local havia muita gente para se consultar e realizar cirurgias, mas todos os procedimentos já estavam agendados Crédito: Kaique Dias

"Manipulação política", diz secretário de saúde

O secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, Ricardo de Oliveira, lamentou a confusão que fez com que alguns capixabas fossem ao hospital à toa nesta terça. Segundo ele, o convite não foi direcionado para a população, mas sim para pessoas que participariam do evento. Para ele, o convite foi repassado por alguém com interesses políticos e viralizou.

"Mais uma vez a manipulação da população por interesses políticos que querem prejudicar o trabalho do SUS. Fizemos o mutirão do ano passado da mesma forma, da mesma maneira e nada disso aconteceu. Esse convite não é para a população, é para um evento para comunicar o que vai acontecer. Eu jamais poderia chamar a população para cá para dizer que vamos fazer cirurgia, porque não é assim. Esse convite estava direcionado às autoridades que participam do processo de saúde. Alguém pegou, tentou manipular, e utilizou o convite para população. Lamentavelmente as pessoas foram enganadas, manipuladas", defendeu-se, antes de explicar como funciona o processo.

"É uma fila única no Estado. Os municípios identificaram as pessoas que precisam fazer cirurgia, cadastraram no sistema e agora vamos começar a fazer o atendimento das pessoas cadastradas. O mutirão começa dia 02 de julho e esperamos zerar até o final do ano", encerrou.

No total serão ofertados 4.680 procedimentos oftalmológicos, como cirurgias para cataratas e para doenças de retina. Para participar, o paciente deve seguir o fluxo normal do SUS: indo até o posto de saúde mais próximo e pedindo o encaminhamento para o especialista. A cirurgia é oferecida de acordo com a avaliação do oftalmologista e, segundo a Sesa, o tempo de espera deve diminuir com o mutirão.