'Contorno tem duas passarelas com construção autorizada', diz Dnit

Passarela na Rodovia do Contorno, na Serra Crédito: G1

A construção de duas das oito passarelas previstas para a BR 101, no trecho do Contorno, entre Serra e Cariacica, já foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A informação foi passada pelo diretor nacional do Dnit, Halpher Luiggi, em entrevista à Rádio CBN Vitória. O início das obras, no entanto, depende de projeto da Eco 101.

"A gente teve uma notícia muito boa na semana passada, que a a ANTT autorizou a construção de duas passarelas no Contorno e pode autorizar mais seis, implementando oito passarelas além daquela que já está construída. Nós teremos nove passarelas no Contorno de Vitória", afirmou Luiggi.

Ainda de acordo com diretor nacional do Dnit, há trechos na BR 101 que precisam ter o pavimento recuperado, uma vez que o tempo de vida útil do asfalto já expirou.

"É o começo de uma retomada no ciclo de investimentos no Contorno, que eu acredito que a gente tenha um desfecho positivo nas próximas semana com a concessionária assumindo de maneira inequívoca todo o trecho do Contorno de Vitória e recuperando o pavimento que necessita de recuperação. Tem trechos lá que tem 12 anos que foram executados e o ciclo de investimento é sempre de 10 a 15 anos do pavimento asfáltico. O tempo de via útil de alguns locais lá já expirou", argumentou

11 PASSARELAS PREVISTAS

Procurada, a Eco 101 afirmou que estão previstas 11 passarelas para a região do Contorno, que deveriam ter sido implantadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

"Todas essas questões já estão em tratativa com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e com o Dnit para implantar as estruturas na via, mas aguarda o posicionamento da ANTT para que a Concessionária assuma esta responsabilidade, diz a nota.

A ANTT foi acionada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação desta matéria.

BR 262

Já na BR 262, as obras vão começar com a construção de uma nova ponte. A duplicação será de um trecho de 7,2 KM, entre os quilômetros 49 e 56. O canteiro de obras já está instalado no trevo de Paraju, em Marechal Floriano. Segundo o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Halpher Luiggi, apesar das obras estarem liberadas neste trecho, a primeira intervenção será alguns quilômetros a frente, entre os KMs 69 e 70, nas imediações da ponte da Casa da Bica. No local será construída uma nova ponte e a atual demolida, em virtude da deterioração da estrutura.