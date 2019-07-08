Murilo Salviano

"Contar boas histórias com novo olhar é o diferencial do jornalismo"

A afirmação é do repórter especial do Fantástico, Murilo Salviano, que participou nesta segunda-feira (8) da aula inaugural do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta

Publicado em 8 de julho de 2019 às 20:56 - Atualizado há 6 anos

Murilo Salviano é repórter especial do Fantástico e trabalhou em grandes coberturas como o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais Crédito: Adessandro Reis

Paixão, autenticidade e propósito. Para o repórter especial do Fantástico, Murilo Salviano, esses são quesitos essenciais para fazer um jornalismo de qualidade. O jornalista participou da aula inaugural da 22ª edição do Curso de Residência da Rede Gazeta, no auditório da empresa, que aconteceu nesta segunda-feira (8). De acordo com ele, em um momento de transformação no mundo e na comunicação, "contar boas histórias com um novo olhar e com credibilidade é o diferencial".

Segundo ele, o que faz a produção de um conteúdo ser boa é a paixão. “Não importa qual é a plataforma que está sendo utilizada ou a câmera que você está usando. O que importa é a sua credibilidade, a sua vontade de mergulhar naquilo que você faz e fazer isso com paixão. As pessoas se apaixonam pelas histórias e pelo olhar dado a elas”, pontuou.

Com dupla formação em Jornalismo, pela Universidade de Brasília (UnB) e pela Université de Rennes I (DUT), na França, Salviano iniciou a carreira muito jovem, passando por diversas emissoras e veículos, o que foi imprescindível para a sua trajetória. Por isso, a discussão da aula inaugural foi sobre os novos formatos jornalísticos, engajamento com o público e produção de conteúdo em tempo real.

“Um dos pilares para se fazer bom jornalismo também é saber para quem você está falando. Mas, além disso, a minha passagem pela França me ensinou que independente de qual público você quer atingir, existe uma linguagem universal: a emoção e o sentimento. Todas as pessoas trazem uma bagagem e uma história de vida, e conseguir despertar sentimento e emocionar essas pessoas é parte fundamental do nosso trabalho como jornalista.”

A aula inaugural do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta aconteceu nesta segunda-feira (8) Crédito: Adessandro Reis

Durante o encontro, Salviano ainda destacou a importância de utilizar o jornalismo como ferramenta para mudar a realidade da sociedade. “Quando eu vou fazer uma reportagem eu devo ter em mente como vou contar aquela história e como posso ser um vetor de transformação social. Como o que eu estou fazendo vai se transformar em um fenômeno de causa e efeito. De alguma forma aquele conteúdo deve transformar a vida de alguém.”

Assim como Salviano, o gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, também salientou a importância do papel do jornalismo nos dias atuais. “Produzir o curso é motivo de muito orgulho. Sabemos as mudanças que o setor de comunicação vem passando, mas seguimos firmes no propósito de colocar o bom jornalismo em primeiro lugar, a serviço da transformação e da sociedade. Aqui nós formamos profissionais com o olhar apurado.”

REDES SOCIAIS

Em tempos de redes sociais, Salviano acredita que as interações por meio dessas mídias são importante, mas é preciso ter cautela. “As redes sociais facilitaram a interação com o nosso público e isso faz com que tenhamos feedbacks que acrescentam no nosso trabalho, mas elas também dão espaço para haters que só querem arranjar problema em tudo. É necessário ter um filtro para saber o que pode ser retirado daquilo e o que é só destilação de ódio.”

Na avaliação do Salviano, os internautas vivem inseridos em bolhas e o papel do jornalismo é justamente filtrar a realidade e mostrar o mundo além das redes sociais. “As pessoas que leem, ouvem ou veem os jornais fazem isso porque sabem que é o jornalista que tem o poder de mostrar o que é realmente importante. A busca por informação de qualidade e com credibilidade continua e é na gente que eles devem encontrar”, defendeu.

O debate com o jornalista Murilo Salviano contou com a mediação da apresentadora do ES2, Daniela Abreu Crédito: Adessandro Reis

O CURSO

O Curso de Residência em Jornalismo conta com 12 participantes, estudantes e recém-formados, que vão acompanhar de perto a rotina das redações durante os próximos dois meses. Mais focado no digital, a edição deste ano conta com pessoas de diferentes regiões do país.

“Temos um time muito diverso, pessoas com diferentes histórias de vida, que tem muito a aprender durante o curso, mas que temos certeza que também vão nos ensinar muito”, explicou a coordenadora da Residência, Ana Laura Nahas.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta