Conheça Rivas, o rei das pipas de Vila Velha

Rivaldete Luiz da Trindade, de 67 anos, tem uma loja que vende pipas em Vila Velha e organiza competições que reúne os amantes do brinquedo

Publicado em 22 de agosto de 2019 às 00:14

Rivas é conhecido como "Rei da Pipa" em Vila Velha. Crédito: Ricardo Medeiros

"É voar no alto com os pés no chão". Assim descreve o militar da reserva Rivaldete Luiz da Trindade, de 67 anos, sobre o amor que tem por soltar pipas. Mineiro, Rivaldete, ou melhor, Rivas, mora em Vila Velha desde criança e é conhecido como o "Rei da Pipa".

O apelido é muito bem justificado. Depois que entrou para a reserva da Marinha, Rivas abriu uma pequena loja para vender pipas e, em mais de 20 anos de comércio, já produziu aproximadamente 100 mil desses brinquedos que encantam várias gerações.

Mas a paixão dele não é apenas comercial. Desde pequeno, Rivas brincava com a família. Após se aposentar, ele decidiu unir o útil ao agradável, montando o ponto comercial de venda de pipas.

"Hoje está meio complicado porque não está se vendendo tanto como antes. Entre vários fatores, pela especulação imobiliária, que diminuiu o número de lugares para soltar pipas. Também, infelizmente, criou-se um preconceito contra adultos que brincam com isso porque as pessoas pensam que são vagabundos", lamenta o militar da reserva.

Aquele "guri" que soltava "papagaio" quando criança e que mais tarde se tornaria conhecido na Grande Vitória como o "Rei da Pipa", se mudou para o Espírito Santo bem cedo, aos 6 anos. Depois de perder o pai, pediu que a mãe o colocasse em um orfanato.

Parece estranho uma criança pedir isso, mas é que, segundo o militar da reserva, a mãe não tinha condições de colocá-lo na escola. Com ele gostava de estudar e tinha o sonho de entrar para a Marinha, o pedido foi atendido pela mãe, já que o orfanato passaria a oferecer os estudos.

Depois que concluiu os estudos, entrou para a Marinha do Brasil, onde prestou serviços por 30 anos. "Mesmo com a rotina agitada da Marinha, nas minhas horas vagas ia para o Aterro do Flamengo (no Rio de Janeiro) para soltar pipas", lembra Rivas.

SUCESSO NO BAIRRO

Com aposentadoria, passou a ter mais tempo sobrando para brincar com o que mais gosta e decidiu abrir a loja de pipas, que faz sucesso em Cristóvão Colombo. Hoje, uma vez por ano, organiza uma competição que reúne, de acordo com Rivas, dois mil amantes da pipa, muitos deles que se inspiraram nele.

"Quando eu vim pra reserva já comecei a me preparar para soltar pipa e aproveitar meu tempo. Não tive uma infância com muito tempo pra brincar. A infância não era igual hoje. Eu vendia picolé, vendia laranjas, engraxava sapatos. Sobrava pouco tempo para brincar, um tempo que tive mais depois que me aposentei", comenta.

No evento organizado pelo militar, tem premiação e tudo. Os donos da maior pipa, da pipa mais bonita e até da menor delas ganham prêmios, como uma bicicleta nova.

É difícil explicar o que sentimos. Só quem gosta de pipa consegue entender o que uma competição dessas representa Rivaldete Luiz da Trindade, o Rivas •

