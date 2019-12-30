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Belezas da cidade

Conheça as 7 maravilhas de Cariacica, município que completa 129 anos

Cariacica possui 56% de suas terras localizadas na área rural, onde reúne pontos turísticos ainda pouco explorados. Conheça essas e outras maravilhas da cidade, que faz aniversário nesta segunda-feira (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 15:07

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 15:07

Estádio Kleber Andrade

O Monte Mochuara é um maciço de pedra com 718 metros de altura e pode ser visto de vários pontos da Região Metropolitana. Habitat de diversas espécies ameaçadas de extinção, é considerado o principal ponto turístico natural de Cariacica.
O Santuário de Umbanda Fraternidade Tabajara foi fundado em 2 de fevereiro de 1940 pela médium missionária Maria de Lourdes Poyares Labuto. A arquitetura do tempo tem o formato de uma grande cruz, com cantos arredondados e três cúpulas. No centro do santuário há uma estátua do índio Tabajara. A escultura foi feita com os braços abertos em homenagem ao Monte Mochuara.
Fundada na década de 60 segundo a concepção do Padre Félix Inglesi. O monumento pode ser visto de diversos pontos do município. No alto da construção está a imagem de Cristo de braços abertos recebendo quem chega ao município.
A reserva foi inaugurada pelo presidente Getúlio Vargas em 1950. O local é um importante fragmento florestal da Mata Atlântica e a única Reserva Biológica da Região Metropolitana. A reserva é uma unidade de conservação que faz parte do Corredor Ecológico de Duas Bocas  Mestre Álvaro.
Cariacica possui muitas formações rochosas. Em suas montanhas,  é possível sentir o frio em qualquer estação. As montanhas, além de apresentar belas paisagens, são áreas de matas preservadas.
A nascente que abastece a corredeira de Maricará fica localizada na Reserva Biológica de Duas Bocas. Na época dos jesuítas, a água era utilizada para mover os engenhos de cana-de-açúcar.
O Estádio foi inaugurado em 1983. Em 2008 foi comprado pelo Governo do Estado do Espírito Santo e passou por uma ampla reforma. Depois da obra, sua capacidade passou a ser de 21 mil pessoas. O estádio é o palco de grandes eventos esportivos e artísticos/culturais, com destaque para a Copa do Mundo Fifa Sub-17, em 2019. 

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