Conheça as 7 maravilhas de Cariacica, município que completa 129 anos

Estádio Kleber Andrade

O Monte Mochuara é um maciço de pedra com 718 metros de altura e pode ser visto de vários pontos da Região Metropolitana. Habitat de diversas espécies ameaçadas de extinção, é considerado o principal ponto turístico natural de Cariacica.

O Santuário de Umbanda Fraternidade Tabajara foi fundado em 2 de fevereiro de 1940 pela médium missionária Maria de Lourdes Poyares Labuto. A arquitetura do tempo tem o formato de uma grande cruz, com cantos arredondados e três cúpulas. No centro do santuário há uma estátua do índio Tabajara. A escultura foi feita com os braços abertos em homenagem ao Monte Mochuara.

Fundada na década de 60 segundo a concepção do Padre Félix Inglesi. O monumento pode ser visto de diversos pontos do município. No alto da construção está a imagem de Cristo de braços abertos recebendo quem chega ao município.

A reserva foi inaugurada pelo presidente Getúlio Vargas em 1950. O local é um importante fragmento florestal da Mata Atlântica e a única Reserva Biológica da Região Metropolitana. A reserva é uma unidade de conservação que faz parte do Corredor Ecológico de Duas Bocas  Mestre Álvaro.

Cariacica possui muitas formações rochosas. Em suas montanhas, é possível sentir o frio em qualquer estação. As montanhas, além de apresentar belas paisagens, são áreas de matas preservadas.

A nascente que abastece a corredeira de Maricará fica localizada na Reserva Biológica de Duas Bocas. Na época dos jesuítas, a água era utilizada para mover os engenhos de cana-de-açúcar.