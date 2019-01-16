Home
>
Grande Vitória
>
Conheça a nova Família Real do Carnaval de Vitória

Conheça a nova Família Real do Carnaval de Vitória

O concurso aconteceu no mercado São Sebastião, em Jucutuquara, na Capital. Foram escolhidos o Rei Momo, a Rainha e duas princesas do carnaval capixaba