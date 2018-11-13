Confira o que funciona no feriadão da Proclamação da República

A Proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, que na época era capital do Império do Brasil. A data é, desde então, considerada feriado nacional. A folga acontece nesta quinta-feira (15) e o expediente do comércio na Grande Vitória terá horários especiais, incluindo prefeituras, abertura de shoppings e o Governo do Estado, que decretou ponto facultativo para a sexta-feira (16), assim como algumas prefeituras.
SHOPPINGS
Shopping Montserrat
Lojas e Quiosques: 11h às 21h (abertura facultativa).
Alimentação e Lazer: 11h às 22h.
Cinema: conforme programação.
Shopping Vila Velha
Lojas e quiosques 14h às 21h.
Praça de Alimentação e lazer 11h às 22h.
Cinema conforme programação do Cinemark.
Academia 9h às 15h.
Supermercado 9h às 21h.
Padaria 6h às 22h.
Shopping Mestre Álvaro
Lojas e quiosques 11h às 21h (abertura facultativa de 11 às 21 horas).
Alimentação e lazer - 11h às 22h.
Cinema - conforme a programação.
Shopping Laranjeiras
O Shopping Laranjeiras estará fechado na quinta-feira (15), mas o funcionamento será normal, de 9h às 21h, na sexta-feira (16).
Shopping Moxuara
O Shopping Moxuara informa que, na quinta-feira (15), funcionará em horário especial. Já na sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (19), o funcionamento segue normal.
Lojas e quiosques - 11h às 21h (abertura facultativa entre 11h e 13h);
Alimentação e lazer - 11h às 22h;
OK Supermercado - 09h às 20h;
Academia Fórmula - 09h às 14h;
Dalla Bernardina - 11h às 21h;
Cinema - conforme a programação;
Lotérica - não haverá expediente;
MedConsulta - não haverá expediente.
Shopping Jardins
Praça de Alimentação: funcionamento normal das 11h às 23h.
Cine Jardins: funcionamento conforme programação do site.
Lojas e quiosques: fechados.
Masterplace Mall
Lojas e praça gastronômica funcionam das 9h às 18h, na quinta-feira (15).
Boulevard Shopping Vila Velha
O Boulevard Shopping Vila Velha informou ao Gazeta Online que, nesta quinta-feira (15), as lojas vão funcionar das 13 às 21 horas. A Praça de Alimentação e Lazer, funcionará das 11 às 22 horas. O supermercado Extrabom, das 10 às 20 horas e, o cinema, conforme programação.
Shopping Praia da Costa
Lojas e quiosques: 14h às 20h (a abertura será facultativa).
Praça de alimentação e Lazer: 11h às 22h.
Cinema: conforme a programação
Shopping Vitória
O Shopping Vitória informou que todas as atrações culturais, bem como a praça de alimentação, funcionarão nesta quinta-feira (15). A Estação Mágica de Natal, localizada na Praça Central, abrirá para recreação das 11h às 21h. O Cinemark funcionará de acordo com os horários das sessões. Já o parque Magic Park de Diversos, instalado no estacionamento, abrirá das 14h às 21h. A Praça de Alimentação atenderá o público das 11h às 22h. Somente as lojas e estandes terão abertura facultativa das 14h às 21h.
SUPERMERCADOS
OK Supertacado e OK Hipermercado
As lojas do Ok Superatacado de Maracanã, em Cariacica; de Santos Dumont e Aribiri, em Vila Velha; de Laranjeiras, na Serra e de Linhares, funcionam das 8 às 18 horas.
O OK Hipermercado, da Reta da Penha, em Vitória e o OK Superatacado do Shopping Moxuara, ficam abertos das 9 às 20 horas.
Rede Extrabom e Extraplus
As Lojas do Extrabom e Extraplus irão funcionar de 8h às 18h, exceto:
- Unidade do Extracenter, em Guarapari, que vai abrir de 8h às 20h;
- Unidade do Boulevard Shopping Vila Velha, que vai abrir de 10h às 20h;
- Unidade do Shopping Plaza Top Life, em Novo Horizonte, Serra, que vai abrir de 8h às 19h;
- Unidades no Centro de Colatina e bairro São Silvano: lojas estarão fechadas.
Carone e SempreTem
Conforme acordado com o sindicato, o funcionamento será de 8h às 18h, nesta quinta-feira (15).
PREFEITURAS
VITÓRIA
Com o feriado da Proclamação da República na quinta-feira (15) e o ponto facultativo na sexta (16), não haverá expediente administrativo nas repartições públicas municipais. A medida exclui os órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não permitem paralisação.
Fala Vitória 156
Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade.
Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.
Defesa Civil
Realiza plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.
Disque-Silêncio
O serviço vai funcionar em plantão 24 horas e deve ser acionado pelo Fala Vitória 156.
Casa do Cidadão
Não haverá expediente na Casa do Cidadão quinta (15) e sexta (16).
Escolas
As escolas não terão aula na quinta (15) e, na sexta (16), vão seguir o próprio calendário escolar. Algumas vão repor aulas ou oferecer formação para os professores e outras não irão abrir. Cada unidade informa acerca do funcionamento aos alunos e pais/responsáveis.
Saúde
O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas.
O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019. As unidades de saúde não funcionam.
VILA VELHA
A Prefeitura de Vila Velha informou ao Gazeta Online que nesta quinta-feira (15) o órgão manterá em funcionamento somente os serviços essenciais. Não haverá atendimento ao público no setor administrativo. Na sexta-feira (16), o funcionamento da Prefeitura e de todos os serviços será normal.
Confira o que funciona no feriado:
Serviços urbanos A coleta de lixo será feita normalmente.
Saúde Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia funcionarão, normalmente, em regime de 24 horas.
- O Hospital Maternidade de Cobilândia também terá plantão de 24 horas.
Assistência social Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223.
- Serviço funerário: 99717-0868.
- Abrigos: Bom Samaritano (Santa Rita) 3391-5044 e João Calvino - 3139-9018 / 3149-9498 (Divino Espírito Santo).
Turismo A programação será normal com as tradicionais visitas à Igreja do Rosário, Convento da Penha e Farol Santa Luzia.
Trânsito Tráfego funcionará normalmente
Defesa Civil Plantão: 99895-0100 ou 199
Guarda Municipal Plantão: 3219-9929
Ouvidoria Municipal Por telefone: 162
Online: https://sistemas.vilavelha.es.gov.br/ouvidoria/
Disque Silêncio Fiscalização: 162
CARIACICA
A Prefeitura de Cariacica informou que não haverá expediente administrativo nesta quinta-feira (15). Já na sexta-feira (16), será ponto facultativo.
Confira o que funciona no feriado:
O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage funcionamento normal. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h;
A Farmácia Central, das 8h às 17h;
Disque-Silêncio: poderá ser acionado pelos telefones: 0800-283-9255, 98148-0319 e 3354-5817. O serviço funciona 24 horas;
A Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199;
Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar;
Não haverá aulas nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs);
O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302.
GUARAPARI
A Prefeitura de Guarapari informa que quinta-feira (15) funcionarão apenas serviços essenciais e, sexta-feira (16) o expediente será normal.
SERRA
A Prefeitura da Serra decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira (16), após o feriado nacional da Proclamação da República (15). Nesses dois dias e no final de semana, diversos serviços essenciais vão funcionar normalmente.
Veja a relação abaixo:
- Os serviços de urgência e emergência (UPA de Carapina, UPA de Serra-Sede e Maternidade de Carapina) trabalharão normalmente com plantão 24 horas.
- O serviço de coleta de lixo está mantido, de acordo com os horários de cada bairro, e o funcionamento dos cemitérios também, de 8h às 17h.
- O Serviço Especializado em Abordagem Social vai realizar monitoramento de 8h às 20h, podendo ser acionado pelo telefone 9 9517-7869.
- Disque-Silêncio e Denúncia Ambiental vão funcionar pelos telefones 0800-283-9780 e 99951-2321, nos seguintes horários: na quinta-feira das 7h até meia-noite; na sexta e sábado das 7h às 2h; e domingo das 7h até meia-noite.
Defesa Civil, guarda-vidas, agentes de trânsito e guarda civil municipal também vão atuar.
Animais
Também haverá serviços de plantão para o recolhimento de animais. O morador só precisa observar em quais casos cada órgão atua para fazer o chamado.
Para recolhimento de animais de grande porte (cavalo e boi) vivos que estiverem soltos na rua, sem dono, o telefone de plantão 24 horas da Secretaria de Serviços é o 99923-4312.
Já a Secretaria de Meio Ambiente recolhe animais silvestres vivos de pequeno porte e os encaminha a projetos. O telefone é o 99951-2321/0800-283-9780, que funciona das 8 às 18 horas.
Quem encontrar morcegos e macacos mortos, bem como cães de rua agressores ou atropelados pode ligar para os telefones 3228-4709/ 3281-9288/ 99843-2884 das 7 às 17 horas.
VIANA
Em função do feriado da Proclamação da República, na próxima quinta-feira (15), não haverá expediente administrativo na Prefeitura de Viana. Na sexta-feira (16) será ponto facultativo, de acordo com o Calendário Municipal. Serão mantidos os serviços essenciais, como no Pronto Atendimento, em Arlindo Villaschi, e o plantão da Defesa Civil.
Confira abaixo os serviços que irão funcionar
Atendimento ao contribuinte (Paço Municipal, em Viana Sede) não haverá atendimento na quinta-feira (15) e na sexta-feira (16). O atendimento volta ao normal na segunda-feira (19), a partir das 8h;
Agência de Empregos não abre na quinta-feira (15) e na sexta-feira (16). Volta ao normal na segunda-feira (19), a partir das 8h;
Centro de Qualificação Profissional não abre na quinta-feira (15) e na sexta-feira (16). Volta ao normal na segunda-feira (19), a partir das 8h;
Procon Municipal não funciona na quinta-feira (15) e na sexta-feira (16). Volta ao normal na segunda-feira (19), a partir das 8h.
Defesa Civil Plantão 24 horas mantido durante o feriado - (27) 9 99860 4360
GOVERNO DO ES
O Governo do Estado decretou ponto facultativo para sexta-feira (16), dia subsequente ao feriado nacional de 15 de novembro, dedicado à Proclamação da República.
Na quinta-feira (15) e sexta-feira (16) não haverá expediente nas repartições públicas estaduais, com exceção dos órgãos e entidades que desempenham suas funções em regime de escala e/ou que não admitem paralisação, inclusive o Hemoes, as Farmácias Cidadãs e o Faça Fácil de Cariacica-ES.
As horas não trabalhadas serão compensadas posteriormente pelos servidores, seguindo orientação do superior hierárquico.
BANCOS
De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), na quinta-feira (15) não haverá expediente por não ser considerado dia útil para fins de operações praticadas no mercado financeiro e de prestação de informações ao Banco Central do Brasil.
TJ-ES
Na quinta-feira (15), o Poder Judiciário do Espírito Santo informa que funcionará em regime de plantão no feriado da Proclamação da República. E na sexta-feira (16), será ponto facultativo, e não haverá expediente.