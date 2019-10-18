Balneabilidade

Confira as praias que estão próprias para banho na Grande Vitória

Na maioria das praias de Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari, o mergulho está liberado

Publicado em 18 de outubro de 2019

Vila Velha - Praia da Costa, Libanês Crédito: Fernando Madeira

Com tempo firme, com sol e calor, que se mantém no Espírito Santo nos últimos dias, muitas pessoas procuram as praias para poder aproveitar o bom tempo, relaxar, se divertir e também dar aquele mergulho. E para este final de semana, o tempo promete continuar em clima de verão antecipado. Uma boa notícia para os capixabas e turistas é que a medida da balneabilidade - classificação que indica a qualidade das águas destinadas a banho e recreação - analisada pelas Prefeituras da Grande Vitória, deu sinal verde para as praias.

VITÓRIA

Foram analisados 26 pontos das praias de Vitória, e de acordo com a classificação da balneabilidade, desse número, 20 praias estão próprias para banho, como a Praia de Camburi, iniciando à 150 metros antes do pier até o viaduto da Araceli Cabreira Crespo; Praia da Curva da Jurema e Ilha do Boi.

Já as praias interditadas e impróprias para banho na Capital são: Praia de Santa Luíza, próximo a ponte da passagem em Jardim da Penha; Praia de Santo Antônio, Praia de Jesus de Nazareth; Praia do Suá - ao lado da Capitania dos Portos; Praia do Meio - embaixo da 3° ponte próximo ao Canal de Camburi .

VILA VELHA

Dos 14 pontos onde foram realizadas as coletas, dez estão próprios para banho, como a Praia de Itapuã; Praia da Costa; Praia de Itaparica; e Praia do Barrão, na Barra do Jucu.

Já as praias que estão com placas vermelhas, impróprias para banho, são: Praia da Ponta da Fruta, em frente à pracinha; Praia da Barrinha, próximo à foz do Rio Jucu; Praia do Ribeiro e Prainha.

SERRA

Vinte pontos foram examinados na Serra e todos estão próprios para banho, dentre eles estão as praias de Nova Almeida; Jacaraípe; Manguinhos; Bicanga; Carapebus.

GUARAPARI

Em Guarapari, 12 pontos foram examinados e foram considerados próprios para banho. Em Meaípe, não foi possível fazer o teste devido a obra de construção do muro de contenção. Dentre as praias boas para mergulho estão a Praia de Bacutia; Praia de Peracanga; Praia da Areia Preta; Praia do Morro e Praia de Setiba.

