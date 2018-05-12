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Como identificar se o seu celular é original e de qualidade?

Fabricantes de celular lançam novos modelos a todo o momento. O problema são os preços dos aparelhos. A alternativa é optar por aparelhos seminovos. Mas como saber se o aparelho está bom?

Publicado em 12 de Maio de 2018 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2018 às 15:10
Celular Crédito: Pixabay
Novos aparelhos de celular surgem no mercado a todo momento. Mas como identificar se ele é bom, original e de qualidade? O comentarista da Rádio CBN Vitória (92,5 FM), especialista da área de Segurança Digital, Gilberto Sudré, deu dicas de como ficar atento na hora de escolher o smarthphone correto. 
TELA DO APARELHO
Observe se ela apresenta linhas brancas ou pretas quando o aparelho está ligado;
Arranhões ou trincados são problemas;
Verifica se o touch funciona em todas as áreas da tela. É difícil de teclar?
ÁUDIO
A saída de áudio também é importante. Ela funciona? Experimente testar com um fone;
O microfone também deve ser testado, grave um áudio ou faça uma ligação;
Teste, também, os auto falantes. O volume é compartível com o aparelho?
CÂMERA
As câmeras também são muito importantes. Verifique a câmera frontal e traseira. Existem sujeiras ou arranhões na lente? As fotos estão em foco?
BATERIA
É original? Abra o aparelho e verifique;
É bom testar a autonomia da bateria;
Não se esqueça de exigir a nota fiscal e fique de olho em outros detalhes para evitar dores de cabeça posteriores.

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