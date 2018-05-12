Como identificar se o seu celular é original e de qualidade?

Novos aparelhos de celular surgem no mercado a todo momento. Mas como identificar se ele é bom, original e de qualidade? O comentarista da Rádio CBN Vitória (92,5 FM), especialista da área de Segurança Digital, Gilberto Sudré, deu dicas de como ficar atento na hora de escolher o smarthphone correto.
TELA DO APARELHO
Observe se ela apresenta linhas brancas ou pretas quando o aparelho está ligado;
Arranhões ou trincados são problemas;
Verifica se o touch funciona em todas as áreas da tela. É difícil de teclar?
ÁUDIO
A saída de áudio também é importante. Ela funciona? Experimente testar com um fone;
O microfone também deve ser testado, grave um áudio ou faça uma ligação;
Teste, também, os auto falantes. O volume é compartível com o aparelho?
CÂMERA
As câmeras também são muito importantes. Verifique a câmera frontal e traseira. Existem sujeiras ou arranhões na lente? As fotos estão em foco?
BATERIA
É original? Abra o aparelho e verifique;
É bom testar a autonomia da bateria;
Não se esqueça de exigir a nota fiscal e fique de olho em outros detalhes para evitar dores de cabeça posteriores.