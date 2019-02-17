Como era Dom Silvestre em família

Dom Silvestre Scandian Crédito: Arquivo

O arcebispo emérito de Vitória faleceu na madrugada deste sábado (16) e será velado na Catedral Metropolitana de Vitória e enterrado no Cemitério do Bosque, no bairro Alecrim, em Vila Velha, neste domingo (17). Em um momento de luto e despedida, Dom Silvestre Luís Scandian é lembrado como uma pessoa que se preocupava com a família.e será velado na Catedral Metropolitana de Vitória e enterrado no Cemitério do Bosque, no bairro Alecrim, em Vila Velha, neste domingo (17).

A cunhada do arcebispo emérito de Vitória Noelia Oliveira Scandian diz que está na família há quase 50 anos e conta que Dom Silvestre tinha o dom de unir as pessoas. Responsável por encontros de família.

Ele se preocupava muito com a família. Aos domingos, ele sempre ia almoçar com a gente. Ele falava pouco, mas gostava de contar piadas e fazia brincadeiras com as pessoas, inventava frases e era um homem que sabia compreender as pessoas com poucas palavras

Sobre a morte de Dom Silvestre, Noelia descreve o momento de perda e diz que todos estão muito sentidos. A cunhada, que está na Catedral Metropolitana de Vitória aguardando o início do velório afirma que, mesmo depois de tanto tempo no hospital, a hora da despedida é difícil.