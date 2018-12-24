Como cada religião comemora o natal

Luiz Augusto, da Fraternidade Tabajara, explica que na Umbanda Jesus Cristo é associado a Oxalá e que adeptos da religião cantam hinos para celebrar a data Crédito: Vitor Jubini

O Natal é celebrado ao redor do mundo. É uma festa tradicional, cultural e religiosa. Mas não de todas as religiões. Tratada com ênfase pelas religiões cristãs, a data tem diferentes significados e tratamentos para as diversas denominações.

Um sentimento comum a todas as religiões é o respeito à liberdade de culto e de crença. Sobretudo à forma como cada um vive o Natal. No Budismo, por exemplo, que tem várias vertentes, aliás, o Natal é visto como uma manifestação cultural.

A gente vê o Natal como uma celebração. Participamos das festas familiares que celebram a data com sentimento de gratidão. Mas vivemos essa gratidão o ano todo, descreve Priscyla Mathias Scuassante, praticante do budismo há 8 anos.

Uma vez que o Islã não é uma religião cristã, os muçulmanos também não comemoram o nascimento de Jesus. Mas, Flávia Martinelli de Medeiros convertida ao Islã, explica que, no Brasil, a participação dos muçulmanos nas festividades de natal tem uma particularidade.

O Brasil é um país de muçulmanos convertidos, por isso, nada impede que a gente esteja com nossa família e amigos. Mas é uma data que não significa nada para nós, no sentido de comemoração, afirma.

Os judeus seguem uma linha parecida. Quem explica é Leonardo Reuter, membro da Sinagoga de Vitória.

O Natal é uma festividade que não possui fundamento nas Escrituras Sagradas. Portanto, essa é uma data sem nenhuma atividade especial para a comunidade judaica, explica.

Cristãos

O pastor Enoque de Castro Pereira, presidente da Associação de Pastores Evangélicos da Grande Vitória explica que o dia 25 de dezembro, provavelmente, não foi o dia que Jesus nasceu de fato, mas a data foi instituída e aceita ao longo do tempo. Segundo ele, para a maioria dos evangélicos há uma comemoração de final de ano e não especificamente de Natal, mas isso pode variar.

Há igrejas que fazem uma comemoração no sentido natalino, sabendo que não é uma data que Jesus nasceu, mas como se convencionou a comemoração, há a celebração, meditação e agradecimento, descreve.

Na Umbanda o nascimento de Jesus também é comemorado, na figura de Oxalá. Luiz Augusto Labuto, presidente da Fraternidade Tabajara explica que, por lá, eles montam um presépio vivo e usam hinos para celebrar a data.

Cultuamos Jesus Cristo como emissário divino para agir sobre a humanidade com todo seu conhecimento e luz. Ele é sincretizado como Oxalá. O culto de Natal tem hinos que falam de Oxalá e Jesus, descreve.

Na igreja Católica, o Natal é a segunda data mais importante, ficando atrás da Páscoa. Quem explica, é o padre Anderson Gomes.

Celebramos a entrada do Criador no mundo. Ele veio pela simplicidade, pela família, lembra o padre, que afirma, ainda, que liturgicamente, não há alterações no rito das missas. A missa é a mesma em qualquer época do ano. Temos um presépio e só na noite do dia 24 a imagem do menino Jesus é colocada na manjedoura, finaliza.

Natal em cada religião

Catolicismo

Significado do Natal

Momento para celebrar a chegada de Jesus no mundo.

Celebrações

Não há mudança no ritual da missa. A diferença são os louvores e a colocação da imagem do menino Jesus, na manjedoura.

Islã

Significado do Natal

Não tem significado especial.

Celebrações

Não há comemorações

Budismo

Significado do Natal

É visto como uma celebração cultural

Celebrações

Não comemorações

Evangélicos

Significado do Natal

Não encaram como nascimento oficial de Jesus

Celebrações

Algumas igrejas usam a data como oportunidade de meditação e celebração

Judeus

Significado do Natal

Não tem significado especial

Celebrações

Não há comemorações

Umbanda

Significado do Natal

Cultuam o nascimento de Jesus, sincretizado como Oxalá

Celebrações