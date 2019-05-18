Grande Vitória

Comércio tem prejuízo estimado de R$ 15 milhões por causa da chuva

Segundo a Fecomércio, o excesso de chuvas prejudicou o deslocamento de funcionários e, com isso, muitas lojas não conseguiram funcionar normalmente

Publicado em 18 de maio de 2019 às 16:35 - Atualizado há 6 anos

Avenida Cezar Hilal completamente alagada em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Os impactos da chuva intensa que atinge a Grande Vitória desde a madrugada deste sábado (18) também afetam o comércio capixaba. Com o grande volume de chuva e muitas ruas completamente alagadas, a Federação do Comércio de Bens, Serviços, e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES) estima uma grande redução no movimento das lojas, gerando a perda de faturamento de R$ 15 milhões, em média, por dia no setor de comércio e serviços.





A entidade ressalta ainda que, além da perda do faturamento causado pela queda na movimentação de pessoas, o excesso de chuvas prejudicou o deslocamento de funcionários e, com isso, muitas lojas não conseguiram funcionar normalmente. Além disso, muitos comerciantes tiveram suas lojas afetadas com inundações e perda de mercadorias. Dessa forma, os prejuízos causados podem ir além do estimado pelo faturamento.

A Fecomércio se solidariza com a população e comerciantes capixabas neste momento.

Com informações da Fecomércio

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta