Home
>
Grande Vitória
>
Comércio tem prejuízo estimado de R$ 15 milhões por causa da chuva

Comércio tem prejuízo estimado de R$ 15 milhões por causa da chuva

Segundo a Fecomércio, o excesso de chuvas prejudicou o deslocamento de funcionários e, com isso, muitas lojas não conseguiram funcionar normalmente

Publicado em 18 de maio de 2019 às 16:35

 - Atualizado há 6 anos

Avenida Cezar Hilal completamente alagada em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Os impactos da chuva intensa que atinge a Grande Vitória desde a madrugada deste sábado (18) também afetam o comércio capixaba. Com o grande volume de chuva e muitas ruas completamente alagadas, a Federação do Comércio de Bens, Serviços, e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES) estima uma grande redução no movimento das lojas, gerando a perda de faturamento de R$ 15 milhões, em média, por dia no setor de comércio e serviços.

Recomendado para você

A Polícia Civil informou que ele estava no bairro Santa Helena, na Capital, quando foi encontrada nesta sexta-feira (12)

Mulher que destruiu santos em igreja de Vitória é localizada e presta depoimento

Medida se deu por conta da conclusão da investigação sobre os casos de contaminação ocorridos na unidade decorrentes do fungo Histoplasma capsulatum

Sesa encerra boletins sobre surto que atingiu o Hospital Santa Rita

José Roberto Cassiano de Aquino, de 28 anos, teria ficado com ciúmes da esposa que solicitou uma corrida e cometeu o crime

Polícia pede ajuda para localizar suspeito de esfaquear motorista de app em Linhares

 

> Em 24 horas, chove cinco vezes mais do que o esperado em Vitória

A entidade ressalta ainda que, além da perda do faturamento causado pela queda na movimentação de pessoas, o excesso de chuvas prejudicou o deslocamento de funcionários e, com isso, muitas lojas não conseguiram funcionar normalmente. Além disso, muitos comerciantes tiveram suas lojas afetadas com inundações e perda de mercadorias. Dessa forma, os prejuízos causados podem ir além do estimado pelo faturamento.

> Militares do Exército resgatam pacientes em maternidade de Vila Velha

A Fecomércio se solidariza com a população e comerciantes capixabas neste momento.

Com informações da Fecomércio

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

chuva

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais