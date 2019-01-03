Home
Com obras atrasadas, Atlântica Parque fica para fevereiro

Espaço de esportes e lazer, construído no final da Praia de Camburi, em Vitória, estava previsto para ser inaugurado em dezembro, mas deve ser entregue mês que vem