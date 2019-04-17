Home
Grande Vitória
Com filha desacordada, mãe pede ajuda à padroeira do ES e menina sobrevive

Sozinha e sem ajuda, a dentista Giselle Spinasse Pandolfi pediu a intercessão de Nossa Senhora da Penha. Logo em seguida, a menina despertou