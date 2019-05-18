Home
>
Grande Vitória
>
Com chuva e tempo fechado, aeroporto de Vitória opera por instrumentos

Com chuva e tempo fechado, aeroporto de Vitória opera por instrumentos

A Infraero registrou atrasos e cancelamentos de voos na manhã deste sábado (18)

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de maio de 2019 às 17:23

 - Atualizado há 6 anos

Aeroporto de Vitória está operando por instrumentos desde as 9h18 deste sábado Crédito: Fernando Madeira

Por causa das chuvas registradas na Grande Vitória, o Aeroporto de Vitória está operando por instrumentos desde as 9h18 deste sábado (18). De acordo com o site da Infraero, dos 18 voos programados, 8 apresentaram atrasos e outros dois foram cancelados. As informações foram atualizadas às 14h deste sábado.

Recomendado para você

A Polícia Civil informou que ele estava no bairro Santa Helena, na Capital, quando foi encontrada nesta sexta-feira (12)

Mulher que destruiu santos em igreja de Vitória é localizada e presta depoimento

Medida se deu por conta da conclusão da investigação sobre os casos de contaminação ocorridos na unidade decorrentes do fungo Histoplasma capsulatum

Sesa encerra boletins sobre surto que atingiu o Hospital Santa Rita

José Roberto Cassiano de Aquino, de 28 anos, teria ficado com ciúmes da esposa que solicitou uma corrida e cometeu o crime

Polícia pede ajuda para localizar suspeito de esfaquear motorista de app em Linhares

A chuva forte que cai desde a madrugada deste sábado (18) deixa diversos pontos de alagamento por toda a Grande Vitória. Na BR 101, há registros de interdição total em trechos em Viana e na Serra.

> Casagrande sobre a chuva: "É preciso mais investimento em infraestrutura"

Na Serra, a Defesa Civil Estadual registrou a queda de muro sobre parte de uma residência na Vila Maria Nilber e vários pontos de alagamento pelo município. Já em Cariacica, o órgão relatou outra ocorrência de queda de muro em Sotema, e vários pontos também estão debaixo d'água.

> Em 24 horas, chove cinco vezes mais do que o esperado em Vitória

Em Vila Velha, o deslizamento de um talude atingiu parte de uma residência em Alvorada. Muitos pontos de alagamento também foram registrados no município. Em Vitória, um buraco abriu na parede de uma residência devido ao acúmulo de água, na escadaria Lorival Ferreira, no Centro de Vitória.

> Militares do Exército resgatam pacientes em maternidade de Vila Velha

Em Guarapari e Viana muitos pontos de alagamento também foram registrados pela Defesa Civil Estadual. Ainda não há registro de desabrigados ou desalojados, nem um levantamento detalhado dos principais pontos de alagamento na região metropolitana.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

vitória vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais