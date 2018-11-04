Com candidatos pontuais, 'Show dos Atrasados do Enem' flopa em 2018

O esperado "Show dos Atrasados do Enem" acabou não dando muito certo em 2018. Mesmo com o horário de verão iniciando no dia da prova, neste domingo (4), a maioria dos candidatos levantou cedo e marcou pontualidade nos locais de realização da prova, resultando num número bem menor de estudantes que perderam a prova.

Inclusive, a hashtag #showdosatrasados flopou (não bombou) no Twitter, onde muitos internautas reclamaram do pouco número de situações de atraso para fazerem memes. Além da internet, presencialmente tiveram pessoas que torciam para encontrar os atrasados para a prova, como o caso do gestor de RH, Luciano Barbosa, 30. Ele, que mora em Vitória, foi até o Cet-Faesa, em Monte Belo, ver os candidatos chegarem atrasados. "Estava atoa em casa, mas vim ver os atrasados do Enem. Será que esse ano vou ver?", comentou.

O gestor de RH Luciano Barbosa, de 30 anos, saiu de casa só para acompanhar os atrasados do Enem Crédito: Cleiton Augusto Soares

Como nem tudo são flores, em Vitória, duas estudantes foram flagradas na situação de atraso. Adriana Fortunato, 22, não chegou a tempo de encontrar os portões abertos no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Vitória, e perdeu o primeiro dia de provas do Enem. "Saí de casa, na Ilha do Príncipe, faltando 15 minutos. Achei que ia dar tempo", comentou.

A estudante disse que o horário de verão atrapalhou. "Há alguns dias, teve aquele negócio das operadoras mudarem o relógio antes da hora. O relógio da TV por assinatura está desconfigurado", lamentou.

A estudante Adriana Fortunato, de 22 anos, não chegou a tempo no Ifes Vitória para fazer a prova do Enem Crédito: Caique Verli

A auxiliar de qualidade Vitória Conceição, 19, mora na Serra, e acabou chegando atrasada para o primeiro dia do Enem no Cet-Faesa. Os portões fecharam pontualmente às 13 horas. Ela chegou às 13h05.

Vim sozinha, de ônibus e o horário de verão acabou contribuindo, disse, lamentando o atraso. Ela fez cursinho preparatório e pretendia cursar sistemas de informação.

A auxiliar de qualidade Vitória Conceição, de 19 anos, teve problemas com o horário de verão e atrasou para fazer a prova do Enem Crédito: Marcelo Prest

Confira abaixo algumas reações do #showdosatrasados no Twitter.



