Home
>
Grande Vitória
>
Com 90% de cobertura, vacinação contra gripe não será prorrogada no ES

Com 90% de cobertura, vacinação contra gripe não será prorrogada no ES

Vacinação dos grupos de risco é importante pois o Estado já registrou 79 casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e oito pessoas morreram por consequências da gripe