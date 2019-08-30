Home
Coleta de lixo subterrânea será instalada em 10 pontos de Vila Velha

Através de um tubo de inox, a população poderá abrir a tampa e depositar o lixo, que será recolhido pela equipe de coleta da Prefeitura

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 05:06

Contentores de lixo com capacidade para três mil litros de lixo serão instalados em bairros de Vila Velha Crédito: Divulgação/PMVV

A cidade de Vila Velha vai instalar contêineres subterrâneos de lixo. O recipiente funciona como uma grande lixeira colocada abaixo do nível da calçada. Cada contêiner terá capacidade de armazenamento de 1,5 mil litros de resíduos. Nos locais instalados, a população vai se deparar com um conjunto de tubos de inox e poderá abrir a tampa e depositar o lixo, que então será recolhido pela equipe de coleta da Prefeitura.

Inicialmente serão dez pontos da cidade escolhidos para receber a novidade - que promete reduzir o problema de lixo transbordando das lixeiras para as calçadas. Cada espaço vai receber dois contêineres: um para o lixo seco, que pode ser reaproveitado, e outro para o lixo úmido. Segundo a secretária de Serviços Urbanos de Vila Velha, Marizete de Oliveira Silva, esses locais são pontos com grande movimentação de pessoas.

> Reciclável ou não? O que separar para a coleta na Grande Vitória

"São aqueles locais onde as lixeiras enchem diariamente, que são mais demandados. Vamos instalar para diminuir o problema. Porque fica feio a lixeira cheia, transbordando. Às vezes, interrompe até o fluxo de pessoas na calçada, na rua", reforça.

LOCAIS ESCOLHIDOS EM VILA VELHA

Os pontos escolhidos foram Praça de Praia das Gaivotas; Avenida Ministro Salgado Filho, cruzamento com Rodovia Carlos Lindemberg, Glória; Praça Meyerfreund (Praça da Garoto), Glória; Rua Santa Rosa, Glória; Rua Presidente Lima, Centro; Avenida Champagnat, Centro; Rua 24 horas, Centro; Praça Luciano das Neves, Prainha; Avenida Antônio Gil Veloso e na Curva da Sereia com a Avenida Antônio Gil Veloso, na Praia da Costa.

> "Ilhas" para contenção de lixo serão instaladas em Vila Velha

A instalação deve começar em setembro e terminar até o final do ano. Nesta fase atual de instalação, a Prefeitura vai dar início ao Georadar, processo que identifica a existência de tubulações nos pontos escolhidos para instalação. O Georadar (GPR) é utilizado em áreas urbanas para detectar e estimar a profundidade de tubos de PVC, concreto, cerâmica e cabos elétricos e telefônicos, além das tubulações metálicas e dessa forma comprovar que a área está apta a receber o equipamento

