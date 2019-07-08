Seleção

CNH social: veja lista de suplentes que serão contemplados

Candidatos contemplados na lista única de suplentes têm o prazo de 15 dias para fazer a matrícula online a partir desta segunda-feira (8)

Publicado em 8 de julho de 2019 às 20:21 - Atualizado há 6 anos

Detran divulgou lista de suplentes nesta segunda-feira (8) Crédito: Divulgação

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou nesta segunda-feira (8) a lista com os candidatos suplentes no programa CNH Social 2019 que não foram selecionados na primeira etapa. Esta é a primeira vez na história do programa que os suplentes são convocados para preencher as vagas remanescentes. O órgão informa que o objetivo é possibilitar que todas as 2.500 vagas oferecidas sejam preenchidas e dar oportunidade para que os selecionados concluam todo o processo até a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

MATRÍCULA E PRAZO

Os candidatos contemplados na lista única de suplentes têm o prazo de 15 dias para fazer a matrícula online a partir desta segunda-feira (8). Os selecionados deverão acessar o site www.detran.es.gov.br na opção “CNH Social” e preencher os requisitos solicitados para ter acesso à informação de em qual Centro de Formação de Condutor (CFC) deverão realizar a abertura do seu processo de habilitação, bem como os documentos necessários para dar início ao processo.

Os suplentes também devem se atentar aos prazos estabelecidos para procurar o CFC presencialmente, fazer a coleta biométrica em uma unidade do Detran-ES, solicitar o exame toxicológico no laboratório credenciado, no caso de candidato a categoria D ou E, e concluir os exames médico e psicológico. Não respeitados os prazos estabelecidos, o candidato será desclassificado e perderá o benefício.

