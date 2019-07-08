CNH social: veja lista de suplentes que serão contemplados

Publicado em 8 de julho de 2019 às 20:21
- Atualizado há 6 anos
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou nesta segunda-feira (8) a lista com os candidatos suplentes no programa CNH Social 2019 que não foram selecionados na primeira etapa. Esta é a primeira vez na história do programa que os suplentes são convocados para preencher as vagas remanescentes. O órgão informa que o objetivo é possibilitar que todas as 2.500 vagas oferecidas sejam preenchidas e dar oportunidade para que os selecionados concluam todo o processo até a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
MATRÍCULA E PRAZO
Os candidatos contemplados na lista única de suplentes têm o prazo de 15 dias para fazer a matrícula online a partir desta segunda-feira (8). Os selecionados deverão acessar o site www.detran.es.gov.br na opção “CNH Social” e preencher os requisitos solicitados para ter acesso à informação de em qual Centro de Formação de Condutor (CFC) deverão realizar a abertura do seu processo de habilitação, bem como os documentos necessários para dar início ao processo.
Os suplentes também devem se atentar aos prazos estabelecidos para procurar o CFC presencialmente, fazer a coleta biométrica em uma unidade do Detran-ES, solicitar o exame toxicológico no laboratório credenciado, no caso de candidato a categoria D ou E, e concluir os exames médico e psicológico. Não respeitados os prazos estabelecidos, o candidato será desclassificado e perderá o benefício.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o