Na segunda-feira (8)

CNH Social: Detran-ES vai divulgar lista de suplentes

Vagas que serão disponibilizadas na segunda-feira (8) não foram preenchidas por candidatos selecionados porque não respeitaram prazos estabelecidos e foram desclassificados

Publicado em 5 de julho de 2019 às 18:43 - Atualizado há 6 anos

CNH Social Crédito: Divulgação

Inscritos no programa CNH Social 2019 que não foram selecionados na primeira etapa devem ficar atentos. É que o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) convocará os candidatos suplentes. A lista única com os nomes dos contemplados será divulgada na segunda-feira (8) no site do departamento.

Esta é a primeira vez desde o início do programa que os suplentes são convocados para preencher as vagas remanescentes com vistas ao aumento da efetividade do programa. O objetivo é possibilitar que todas as 2.500 vagas oferecidas sejam preenchidas e dar oportunidade para que os selecionados concluam todo o processo até a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com Givaldo Vieira, diretor-geral do Detran-ES, as vagas disponibilizadas neste momento são aquelas que não foram preenchidas pelos candidatos selecionados porque não respeitaram os prazos estabelecidos para o andamento do processo de habilitação e foram desclassificados.

"Para não perdermos essas vagas e beneficiarmos mais pessoas, incluímos pela primeira vez a lista única de espera, que oferece melhor aproveitamento do programa e mais oportunidades para os inscritos", detalhou.

"lém desta novidade, nesta edição aumentamos o número de vagas para as categorias profissionais, porque queremos que as pessoas de baixa renda de todo o Estado tenham um requisito a mais para buscarem emprego, conquistarem independência e autoestima. Foram 2.500 vagas agora e, até 2022, o Governo do Estado, por meio do Detran|ES, vai ofertar um total de 25 mil carteiras de motorista para promover inclusão socia" Givaldo Vieira

MATRÍCULA E PRAZOS

Os candidatos contemplados na lista única de suplentes têm o prazo de 15 dias para fazer a matrícula on-line a partir desta segunda-feira (8). Os selecionados deverão acessar o site do Detran na opção “CNH Social” e preencher os requisitos solicitados para ter acesso à informação de em qual Centro de Formação de Condutor (CFC) deverão realizar a abertura do seu processo de habilitação, bem como os documentos necessários para dar início ao processo.

Os candidatos também devem se atentar aos prazos estabelecidos para procurar o CFC presencialmente, fazer a coleta biométrica em uma unidade do Detran-ES, solicitar o Exame Toxicológico no laboratório credenciado, no caso de candidato a categoria D ou E, e concluir os Exames Médico e Psicológico. Não respeitados os prazos estabelecidos, o candidato será desclassificado e perderá o benefício.

PRIMEIRA FASE

A primeira fase de inscrições atraiu mais de 56 mil interessados. Foram oferecidas 2.500 vagas entre processos de primeira habilitação, adição ou mudança de categoria. Ainda haverá outra etapa de inscrições neste ano, realizada entre os dias 16 a 25 de setembro, quando serão disponibilizadas mais 2.500 oportunidades.

Os candidatos foram selecionados considerando a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição. Entre os candidatos que se declararam Pessoas Portadoras de Deficiência (PCD), foram contemplados somente aqueles cuja deficiência não impeça a obtenção da CNH na forma da legislação de trânsito vigente.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta