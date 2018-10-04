Climatempo prevê chuva 'grossa e constante' na Grande Vitória

Que o tempo é instável no, o capixaba já está cansado de saber. O dia amanheceu "com um sol para cada um" na, mas, segundo o site, isso pode mudar. É que a passagem de uma frente fria em alto mar na altura do nosso Estado pode trazer chuva e fazer o calorão diminuir.

A previsão é de que nesta sexta-feira (5), as áreas de instabilidade deste sistema vão espalhar muitas nuvens sobre o Espírito Santo. A Grande Vitória vai começar o dia com o tempo fechado, chuva grossa e constante ao longo de todo o dia.

No Norte do Estado, o sol deve aparecer entre muitas nuvens, podendo chover a qualquer hora do dia. A previsão aponta, também, que o calorão vai diminuir por causa da chuva e do excesso de nuvens.

que era certo de que não teria chuva. Mas como o tempo muda de uma hora para outra... Agora a previsão é de que a frente fria deve se afastar do Espírito Santo e as áreas de instabilidade vão enfraquecer - e a chuva, deve dar uma trégua. A temperatura deve ficar amena.

No domingo (7), dia de eleição geral no país, a mudança da circulação de ventos e o fluxo de umidade marítima devem favorecer o crescimento de nuvens carregadas em todo o Estado. No sul e no centro-leste, pode voltar a chover de forma fraca e moderada a qualquer hora do dia. Nas áreas capixabas que fazem divisa com o Estado de Minas Gerais, o sol deve aparecer e as pancadas de chuva ocorrerão à partir da tarde, acompanhada de raios.