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Clima

Climatempo prevê chuva 'grossa e constante' na Grande Vitória

Uma trégua nos dias quentes deste 'primaVerão' capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 17:50

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 17:50

Crédito: Fernando Madeira
Que o tempo é instável no Espírito Santo, o capixaba já está cansado de saber. O dia amanheceu "com um sol para cada um" na Grande Vitória, mas, segundo o site Climatempo, isso pode mudar. É que a passagem de uma frente fria em alto mar na altura do nosso Estado pode trazer chuva e fazer o calorão diminuir.
A previsão é de que nesta sexta-feira (5), as áreas de instabilidade deste sistema vão espalhar muitas nuvens sobre o Espírito Santo. A Grande Vitória vai começar o dia com o tempo fechado, chuva grossa e constante ao longo de todo o dia.
No Norte do Estado, o sol deve aparecer entre muitas nuvens, podendo chover a qualquer hora do dia. A previsão aponta, também, que o calorão vai diminuir por causa da chuva e do excesso de nuvens.
E O "FDS"?
O Climatempo havia divulgado na terça-feira (2) que era certo de que não teria chuva. Mas como o tempo muda de uma hora para outra... Agora a previsão é de que a frente fria deve se afastar do Espírito Santo e as áreas de instabilidade vão enfraquecer - e a chuva, deve dar uma trégua. A temperatura deve ficar amena.
No domingo (7), dia de eleição geral no país, a mudança da circulação de ventos e o fluxo de umidade marítima devem favorecer o crescimento de nuvens carregadas em todo o Estado. No sul e no centro-leste, pode voltar a chover de forma fraca e moderada a qualquer hora do dia. Nas áreas capixabas que fazem divisa com o Estado de Minas Gerais, o sol deve aparecer e as pancadas de chuva ocorrerão à partir da tarde, acompanhada de raios.

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