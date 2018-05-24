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Grande Vitória

Climatempo prevê chuva forte no ES

A chuva já começa a aparecer moderadamente nesta sexta (25), ficando mais intensa no sábado (26)

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 19:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 19:19
Na Grande Vitória, há expectativa de chuva forte e queda na temperatura Crédito: Ricardo Medeiros
Apesar da trégua, uma forte chuva pode atingir o Espírito Santo no sábado (26), especialmente no litoral capixaba. Segundo o Climatempo, a chuva já começa a aparecer moderadamente nesta sexta (25), devido ao aumento da infiltração de umidade no Estado.
Na Grande Vitória, há também expectativa de queda na temperatura. Para as demais áreas, o sábado vai ser de tempo instável, com alguns períodos de sol.
> Amanhecer frio de Vargem Alta deixa vista deslumbrante
No domingo (27), a instabilidade enfraquece e a umidade vai diminuir sobre o Espírito Santo. O dia começa com muitas nuvens, mas, a partir da tarde, o sol brilha mais forte e não há previsão de chuva. A tendência é que o ar seco ganhe força sobre o Estado.

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