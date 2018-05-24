Climatempo prevê chuva forte no ES

Na Grande Vitória, há expectativa de chuva forte e queda na temperatura Crédito: Ricardo Medeiros

Apesar da trégua, uma forte chuva pode atingir o Espírito Santo no sábado (26), especialmente no litoral capixaba. Segundo o Climatempo, a chuva já começa a aparecer moderadamente nesta sexta (25), devido ao aumento da infiltração de umidade no Estado.

Na Grande Vitória, há também expectativa de queda na temperatura. Para as demais áreas, o sábado vai ser de tempo instável, com alguns períodos de sol.