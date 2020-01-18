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Circuito de Verão agita as areias da Praia de Jacaraípe, na Serra

Evento contou com atividades físicas, brincadeiras, aulas de dança, alongamento e ioga, além da distribuição de brindes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 17:03

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 17:03

Circuito de Verão em Jacaraípe Crédito: Adessandro Reis
Para a alegria de todos, o Circuito de Verão da TV Gazeta esteve na Praia de Jacaraípe, na Serra, na manhã deste sábado (18).
Muitas atividades físicas, brincadeiras, aulas de dança, alongamento e ioga, além da distribuição de brindes que começaram às 8h e foram até as 13h. Cerca de 2 mil pessoas passaram por essa edição do Circuito.

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As próximas arenas passarão pela Praia do Morro, dia 25, em Guarapari, e pela Praia de Camburi, dia 1° de fevereiro, em Vitória. Será o encerramento.
O Circuito de Verão é uma realização da TV Gazeta com patrocínio do Sicoob. A arena de Jacaraípe também teve o apoio do Unesc.
Confira as fotos e o que rolou.

Circuito de Verão em Jacaraípe

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