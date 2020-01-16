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Moda

Bolsas de praia: 10 modelos incríveis para você curtir o verão com estilo

O animal print predomina no acessório este ano, em formatos surpreendentes. Mas a bolsa tradicional de palha continua em alta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 15:18

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 15:18

Bolsa de praia da capixaba Nuvem Sublimação para verão 2020 Crédito: Divulgação
Indispensável, a bolsa de praia tem vários estilos. A cada verão, uma estampa se destaca. Em 2020, o animal print predomina, mas os modelos vão te surpreender. 
A marca capixaba Nuvem Sublimação apostou no lúdico e trouxe flamingos, girafas e gatos para o acessório da estação. Na coleção de bolsas bagbag, a imagem transborda para as alças, deixando tudo mais divertido.
Mas a tradicional bolsa de palha nunca desaparece das praias. Só que a cada verão ela se reinventa! Confira nossa galeria e escolha seu modelo para arrasar na areia e na piscina.

Bolsas de praia - verão 2020

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