Bolsas de praia: 10 modelos incríveis para você curtir o verão com estilo

Bolsa de praia da capixaba Nuvem Sublimação para verão 2020 Crédito: Divulgação

Indispensável, a bolsa de praia tem vários estilos. A cada verão, uma estampa se destaca. Em 2020, o animal print predomina, mas os modelos vão te surpreender.

A marca capixaba Nuvem Sublimação apostou no lúdico e trouxe flamingos, girafas e gatos para o acessório da estação. Na coleção de bolsas bagbag, a imagem transborda para as alças, deixando tudo mais divertido.

Mas a tradicional bolsa de palha nunca desaparece das praias. Só que a cada verão ela se reinventa! Confira nossa galeria e escolha seu modelo para arrasar na areia e na piscina.