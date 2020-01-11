Praia da Costa recebe o primeiro Circuito de Verão 2020 da TV Gazeta

O verão já chegou e, com ele, as principais praias da Grande Vitória também começam a receber o tradicional Circuito de Verão da TV Gazeta, que chega a sua 7ª edição. Neste ano, o evento começou na Praia da Costa, em Vila Velha, com uma manhã cheia de música, dança e diversão para toda a família neste sábado (11). Veja fotos abaixo:

As atividades começaram às 8h e seguiram atraindo o público até 13h, com distribuição de brindes. Mais de 1.500 pessoas passaram pelo local. Também serão contempladas a Praia de Jacaraípe, na Serra, no dia 18; a Praia do Morro, em Guarapari, dia 25; e a Praia de Camburi, em Vitória, no dia 1º de fevereiro para fechar o verão. O Circuito de Verão é uma realização da TV Gazeta com patrocínio do Sicoob.