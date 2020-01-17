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É o bicho

Os pets aproveitam o verão no ES

Veja a fotos dos bichos em lugares do Espírito Santo,
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 20:06

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 20:06

Marque a  hashtag #seupetnoES no seu Instagram e faça parte da nossa campanha! A coluna lançou a hashtag #seupetnoES. A ideia é a seguinte: divulgar nosso Estado através de nossos filhos de quatro patas. Para participar, é só tirar uma foto sua com seu pet ou só de seu pet em algum lugar do Espírito Santo, postar no seu Instagram e marcar a hashtag. Não se esqueça de informar qual é o local. As imagens serão publicadas aqui. Confira algumas:
Ibra curtindo o visual da Praia de Camburi Crédito: Instagram

Praia de Camburi, Vitória

Gente, quem consegue resistir à beleza do @ibra_pietra_dogoficial? E com esta paisagem ao fundo ainda! Olha o azul do céu e do mar! Viva o verão!
Mônica curtindo a praia pela primeira vez Crédito: Instagram

Vitória

Olha a foto que a @magalispitz enviou pra gente? Foi a primeira vez de Mônica na praia! Foi um dia de gravação desta gostosura para a @lifepetsaude. Show de bola!
Shiba todo fotogênico. Crédito: Instagram

Praia de Camburi, Vitória

O @shiba.keiko.vix é muito lindo, gente! Ele enviou várias fotos pra gente marcando nossa hahstag. Nesta ele está posando com toda sua elegância na Praia de Camburi.
Duas fofuras de uma só vez. Crédito: Instagram

Praça dos Desejos, Vitória

O fofurômetro estourou com essta foto da @amoradepaula! Além de divulgar nossa querida cidade, ela está toda prosa ao lado desta gostosura de bebê!

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