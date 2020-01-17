Os pets aproveitam o verão no ES

Marque a hashtag #seupetnoES no seu Instagram e faça parte da nossa campanha! A coluna lançou a hashtag #seupetnoES. A ideia é a seguinte: divulgar nosso Estado através de nossos filhos de quatro patas. Para participar, é só tirar uma foto sua com seu pet ou só de seu pet em algum lugar do Espírito Santo, postar no seu Instagram e marcar a hashtag. Não se esqueça de informar qual é o local. As imagens serão publicadas aqui. Confira algumas:
Praia de Camburi, Vitória
Gente, quem consegue resistir à beleza do @ibra_pietra_dogoficial? E com esta paisagem ao fundo ainda! Olha o azul do céu e do mar! Viva o verão!
Vitória
Olha a foto que a @magalispitz enviou pra gente? Foi a primeira vez de Mônica na praia! Foi um dia de gravação desta gostosura para a @lifepetsaude. Show de bola!
Praia de Camburi, Vitória
O @shiba.keiko.vix é muito lindo, gente! Ele enviou várias fotos pra gente marcando nossa hahstag. Nesta ele está posando com toda sua elegância na Praia de Camburi.
Praça dos Desejos, Vitória
O fofurômetro estourou com essta foto da @amoradepaula! Além de divulgar nossa querida cidade, ela está toda prosa ao lado desta gostosura de bebê!