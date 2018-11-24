Cinco bares fechados em choque de ordem na noite de sexta na Serra Crédito: Secretaria de Defesa Social da Serra

Nessa sexta-feira (23) cinco bares foram fechados e embargados por estarem sem as licenças de funcionamento e ambiental, em uma ação integrada nos bairros Planalto Serrano - Blocos A e B - e Vista da Serra.

Participaram da ação a Polícia Militar, fiscais da Secretaria de Meio Ambiente, Disque-silêncio e posturas da Prefeitura da Serra.

De acordo com o secretário de Defesa Social da Serra, Jailson Miranda, a fiscalização integrada de bares e boates é uma rotina na Serra. Os locais são identificados previamente pelo serviço de inteligência da Polícia Militar e por informações colhidas pela Secretaria de Defesa Social, como, por exemplo, por meio de denúncias, e os fiscais agem em parceria, cada órgão em sua área.

Essas ações, de acordo com Miranda, contribuem para melhoria da ordem pública e diminuição dos índices de criminalidade. Neste ano, houve diminuição de 39% no número de homicídios, comparando com 2017 (de janeiro a 15 de novembro). Foram 105 homicídios a menos que 2017 e 70 a menos que 2016.

VEJA FOTOS