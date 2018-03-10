Cidade Alta terá 330 vagas de rotativo a partir de segunda-feira

O Centro de Vitória vai receber mais 330 vagas de estacionamento rotativo a partir desta segunda-feira (12). Todas ficam localizados na região da Cidade Alta, onde funcionam dois Fóruns, a Catedral Metropolitana e o Palácio Anchieta.
As ruas contempladas são: Nestor Gomes, com 23 vagas; Pedro Palácios, 68; Benjamim Costa, 13; São Francisco, 10; Dionisio Rosendo, 36; José Marcelino, 27; e Professor Baltazar, 50. No entorno da Catedral Metropolitana de Vitória, terão outras 103 vagas.
Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, a área é ideal para a instalação do sistema de parquímetros. "Aquela área é um local de conflito. A lógica do rotativo é ir aos locais onde há conflito no uso das vagas", afirmou.
O secretário afirma que as vagas de rotativo na Cidade Alta eram para ter sido instaladas no final do ano passado, mas as chuvas atrasaram as obras.
Ainda na segunda-feira (9), haverá a ampliação do número de vagas em locais onde o sistema já existe. Na Enseada do Suá, da rua Eurico Aguiar até a Almirante Soído, serão 46 novas vagas. Em Santa Lúcia, a rua Arnaldo Magalhães Filho (do Shopping Rio Branco), terá 31 vagas. Na Praia do Canto, haverá mais 12 vagas na rua Major Clarindo Fundão.
Com essa ampliação, serão, no total, mais 419 vagas. Vitória, agora, passará a contar com 5.107 vagas rotativas. Os parquímetros estão em operação também no Centro, onde já há 444 vagas, no Parque Moscoso, com 110, na Praia do Canto, com 1.983, em Santa Lúcia, com 846, em Bento Ferreira, com 250, e na Vila Rubim, com 114.