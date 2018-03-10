Cidade Alta terá 330 vagas de rotativo a partir de segunda-feira

Vitória, agora, passará a contar com 5.107 vagas rotativas Crédito: Arquivo

O Centro de Vitória vai receber mais 330 vagas de estacionamento rotativo a partir desta segunda-feira (12). Todas ficam localizados na região da Cidade Alta, onde funcionam dois Fóruns, a Catedral Metropolitana e o Palácio Anchieta.

As ruas contempladas são: Nestor Gomes, com 23 vagas; Pedro Palácios, 68; Benjamim Costa, 13; São Francisco, 10; Dionisio Rosendo, 36; José Marcelino, 27; e Professor Baltazar, 50. No entorno da Catedral Metropolitana de Vitória, terão outras 103 vagas.

Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, a área é ideal para a instalação do sistema de parquímetros. "Aquela área é um local de conflito. A lógica do rotativo é ir aos locais onde há conflito no uso das vagas", afirmou.

O secretário afirma que as vagas de rotativo na Cidade Alta eram para ter sido instaladas no final do ano passado, mas as chuvas atrasaram as obras.

Ainda na segunda-feira (9), haverá a ampliação do número de vagas em locais onde o sistema já existe. Na Enseada do Suá, da rua Eurico Aguiar até a Almirante Soído, serão 46 novas vagas. Em Santa Lúcia, a rua Arnaldo Magalhães Filho (do Shopping Rio Branco), terá 31 vagas. Na Praia do Canto, haverá mais 12 vagas na rua Major Clarindo Fundão.