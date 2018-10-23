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Em Vitória

Cidadania italiana: 'Há empenho para agilizar o serviço', diz cônsul

A estimativa é que cerca de 70% da população que mora no Estado tem descendência ou origem italiana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2018 às 16:04

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 16:04

Paolo Miraglia del Giudice , cônsul italiano esteve na Rede Gazeta Crédito: Caroline Mauri
Em 2018, um Consulado Honorário da Itália no Espírito Santo passou a funcionar em Vitória. O órgão visa facilitar os processos para os capixabas que buscam passaporte, visto ou cidadania italiana. A estimativa é que cerca de 70% da população que mora no Estado tem descendência ou origem italiana. 
Quem tenta a cidadania italiana ainda precisa recorre ao consulado no Rio de Janeiro, mas pode utilizar o consulado em Vitória para assistência e passaporte. Em visita à Rede Gazeta na manhã desta terça-feira (23), o cônsul italiano Paolo Miraglia del Giudice afirmou que a ideia é que os serviços passem a funcionar cada vez de forma mais rápida.
"A comunidade italiana é muito numerosa. Calcula-se que 60%, 70% da população que mora no ES tem descendência ou origem italiana. Estamos empenhados em melhorar todos os serviços consulares e fazer com que os tempos de espera sejam mais curtos, especialmente para passaporte, visto e cidadania italiana. Mas temos que considerar que há uma grande pressão sobre os consulados. Calcula-se que 15% de toda população brasileira tenham origem italiana. Temos que trabalhar de maneira sustentável, é muito difícil para consulados enfrentar uma demanda que é muito, muito grande", afirmou.
No caso de cidadania italiana, o tempo mínimo de espera hoje é de um ano. Com os documentos necessários, quem tem parentes de até quinto grau de origem italiana, podem pedir cidadania. Mas até para serviços mais simples, oferecidos em Vitória, a ideia é agilizar os processos.
"Já identificamos algumas medidas para facilitar, agilizar esse processo também aqui em Vitória. Sou muito otimista que o serviço será mais rápido, com mais facilidades. Tendo em conta que isso é complicado, temos poucos recursos humanos aqui. O Consulado do Rio cuida da área de cidadania. Mas é organizar o trabalho da melhor maneira possível, respeitando os tempos previstos pela lei italiana", concluiu.
Mais informações podem ser obtidas no site italiaes.com.br

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