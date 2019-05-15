Home
Ciclistas reclamam sobre falta de segurança na Cinco Pontes

Na noite desta terça-feira (14), um ciclista foi morto em um assalto. Depois do caso, outros ciclistas falaram sobre falta de segurança no percurso diário