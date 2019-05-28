Home
>
Grande Vitória
>
Ciclistas reclamam de carros parados em ciclovias na Grande Vitória

Ciclistas reclamam de carros parados em ciclovias na Grande Vitória

Estacionar na ciclovia gera multa grave e cinco pontos na carteira da habilitação. A multa tem o valor de R$ 127,69 e o motorista está sujeito a remoção do veículo