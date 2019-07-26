Home
Ciclista morre atropelado por carreta na Rodovia Norte Sul

Acidente aconteceu em frente à UPA de Carapina

Publicado em 26 de julho de 2019 às 14:21

 - Atualizado há 6 anos

Ciclista é atropelado por carreta na Serra Crédito: Internauta / Gazeta Online

Um ciclista morreu após ser atropelado por uma carreta na manhã desta sexta-feira (26), em frente à UPA de Carapina, na Rodovia Norte Sul, na Serra. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima e dinâmica do acidente.

Mais informações em instantes

 

