Ciclista morre atropelado por carreta na Rodovia Norte Sul

Publicado em 26 de julho de 2019 às 14:21
- Atualizado há 6 anos
Um ciclista morreu após ser atropelado por uma carreta na manhã desta sexta-feira (26), em frente à UPA de Carapina, na Rodovia Norte Sul, na Serra. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima e dinâmica do acidente.
Mais informações em instantes
