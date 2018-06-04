Ciclista morre após ser atingido por carro na Serra

Um ciclista morreu após ser atingido por um Celta, em frente ao prédio da Justiça Federal, na Avenida Norte Sul, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, na manhã desta segunda-feira (4).
De acordo com a Guarda Municipal da Serra, o acidente aconteceu por volta das 10h. Segundo a Polícia Militar, o ciclista, que foi arremessado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. .
O trânsito está fluindo com lentidão e apenas uma faixa está liberada.
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que a ocorrência segue em andamento.