Home
>
Grande Vitória
>
Chuva no ES: rodovias federais capixabas têm trânsito normal

Chuva no ES: rodovias federais capixabas têm trânsito normal

No sábado (18), muitos trechos foram interditados em decorrência da forte chuva

Gazeta Online

Publicado em 19 de maio de 2019 às 11:45

 - Atualizado há 6 anos

Queda de barreira no km 17 da BR262, em Viana, entre os bairros Ribeira e Bom Pastor Crédito: Reprodução/PRF

Após as fortes chuvas que atingiram todo o Espírito Santo neste sábado (18), alguns trechos das principais BRs do Espírito Santo que estavam interditados já foram liberados neste domingo (19), de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal.

Recomendado para você

A Polícia Civil informou que ele estava no bairro Santa Helena, na Capital, quando foi encontrada nesta sexta-feira (12)

Mulher que destruiu santos em igreja de Vitória é localizada e presta depoimento

Medida se deu por conta da conclusão da investigação sobre os casos de contaminação ocorridos na unidade decorrentes do fungo Histoplasma capsulatum

Sesa encerra boletins sobre surto que atingiu o Hospital Santa Rita

José Roberto Cassiano de Aquino, de 28 anos, teria ficado com ciúmes da esposa que solicitou uma corrida e cometeu o crime

Polícia pede ajuda para localizar suspeito de esfaquear motorista de app em Linhares

Os pontos que foram interditados no sábado (18), mas que já estão com tráfego normalizado são:

- O km 303,8 da BR 101, em Viana (havia sido interditado por alagamento)

- O km 18 da BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim (havia sido interditado devido ao tombamento de um veículo com pedra de granito)

- O km 27 da BR 262, em Viana (havia sido interditado após barranco ceder) 

Ainda segundo a PRF, o único trecho que ainda segue em sistema pare e siga é o km 311 da BR 101, entre Viana e Guarapari, por conta de erosão na ponte sobre o Rio Jucu, mas o trânsito não apresenta engarrafamento no local.

> Dia do Caos: a cobertura da #ChuvaNoES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

trânsito

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais