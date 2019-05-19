Chuva no ES: mais de 80 pessoas passam a noite em abrigo em Vila Velha

Publicado em 19 de maio de 2019 às 12:06
- Atualizado há 6 anos
Oitenta e quatro pessoas que tiveram as casas invadidas pela água da chuva neste sábado (18), em Vila Velha, passaram a noite nas Escolas Municipais Ailton de Almeida e Ilha da Jussara, em Terra Vermelha. Os moradores relatam que já acordaram na madrugada de sábado com a casa tomada pela água.
Grávida de oito meses, Alessandra Dias Chagas, 25 anos, não conseguiu salvar nada. Até mesmo as roupas do bebê foram perdidas. Ela passou a noite no abrigo com o marido e os filhos de três e quatro anos.
A dona de casa Tereza Soriano, 58 anos, também passou a noite no abrigo com os três netos adolescentes. "Moro aqui há 18 anos e minha casa nunca tinha entrado água. Perdi guarda-roupa, armário. Consegui suspender a geladeira, mas não sei se vai funcionar", contou.
A diarista Valdenice Nascimento também disse nunca ter visto tanta chuva. " Era muita água, apareceu cobra e rato dentro de casa. Fiquei com muito medo. A água chegou até o joelho. Só consegui tirar a geladeira, que ficou em cima da mesa, o resto não salvou nada. Foi muito rápido".
A secretária de Assistência Social de Vila Velha, Ana Claudia Simões, destacou que apenas nas região 5 houve a necessidade de abrigar algumas famílias. “Na região de Cobilândia foram só desalojados. Eles fizeram o chamado e a Defesa Civil transportou para a casa de parentes”.
Os maiores acumulados de chuva até a manhã deste domingo (19) foram registrados em Cariacica, com 249mm — um volume de três vezes mais do que todo o esperado para o mês de maio —, na Serra, onde foram registrados 228mm e 227,99mm em Guarapari.
