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Prejuízos

Chuva no ES: Apae de Vila Velha precisa de doações

As doações devem ser realizadas por meio de conta bancária do Banestes ou podem ser entregues pessoalmente
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

24 mai 2019 às 18:19

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 18:19

A Apae de Vila Velha perdeu materiais, alimentos e equipamentos e agora pede ajuda de doações Crédito: Ella Leão
A forte chuva registrada na Grande Vitória no último sábado (18) resultou em prejuízos aos moradores e ao comércio de Vila Velha, em especial da região da Grande Cobilândia. No caso da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município, houve perda de computadores, brinquedos utilizados nas terapias e alimentos. Em virtude dos danos, a instituição agora conta com o apoio da população para continuar a atender pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
Os itens de maior urgência são: portão eletrônico grande, roupas, brinquedos sonoros, brinquedos para crianças de zero a dois anos, quebra-cabeça de peças grandes de até 12 peças, brinquedos de madeira, papel A4, massinha de modelar e caixas organizadoras de plástico, de tamanhos variados.
Para quem puder contribuir, as doações devem ser realizadas por meio de conta bancária do Banestes ou podem ser entregues pessoalmente. 
SERVIÇO
Conta bancária: Banco Banestes, agência 208, conta corrente 9.682.857, CNPJ 05.768.616/0001-20, Razão Social - Apae de Vila Velha - Associação de Pais e Amigos Dos Excepcionais de Vila Velha;
Endereços disponíveis ao recebimento de doações:
Apae de Vila Velha
Rua Cabo Aylson Simões, 1.050 – Centro, VV
3229-0186 / 3239-1255 /3229-3845 / Whatsapp 98895-1191
Domani Interiores-Doação de Agasalhos
Av. Luciano das Neves, 1857 – Centro, VV
3389-2827
Farmácia Preço Baixo Plus
Av. Hugo Musso, 1534. Praia da Costa, VV
3534-7757 / 99715-8637
Kumon Praia Da Costa - Castanheiras
Rua Luiz Fernandes Reis, 269 - Praia da Costa, VV
3299-3427
Life Sports
Av. Estudante José Júlio, Praia de Itaparica. (na altura do quiosque Dom Pixote)
99506-0184
Coletas pela Manhã: Segunda, quarta e sexta 6h30 às 7h30
Coletas pela Noite: Segunda à sexta, das 19h às 20h e das 20h às 21h.
Fagundes Barbearia VV e VIX
Rua Rio Branco, 173, Loja 7. Praia da Costa, VV
ou Av. Paulino Miller. Jucutuquara - Vitória
3045-1319
UVV-DCE
Avenida Comissário José Dantas de Melo, 21 - Boa Vista II, VV
Ateliê Identidade Capixaba
Rua Cel Mascarenhas, 102. Prainha, VV (Perto da Igreja do Rosário)
Segunda à sexta, das 14h às 18h
98809-2247 / 99992-1141

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