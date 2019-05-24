Chuva no ES: Apae de Vila Velha precisa de doações

A Apae de Vila Velha perdeu materiais, alimentos e equipamentos e agora pede ajuda de doações Crédito: Ella Leão

Os itens de maior urgência são: portão eletrônico grande, roupas, brinquedos sonoros, brinquedos para crianças de zero a dois anos, quebra-cabeça de peças grandes de até 12 peças, brinquedos de madeira, papel A4, massinha de modelar e caixas organizadoras de plástico, de tamanhos variados.

Para quem puder contribuir, as doações devem ser realizadas por meio de conta bancária do Banestes ou podem ser entregues pessoalmente.

SERVIÇO

Conta bancária: Banco Banestes, agência 208, conta corrente 9.682.857, CNPJ 05.768.616/0001-20, Razão Social - Apae de Vila Velha - Associação de Pais e Amigos Dos Excepcionais de Vila Velha;

Endereços disponíveis ao recebimento de doações:

Apae de Vila Velha

Rua Cabo Aylson Simões, 1.050 – Centro, VV

3229-0186 / 3239-1255 /3229-3845 / Whatsapp 98895-1191

Domani Interiores-Doação de Agasalhos

Av. Luciano das Neves, 1857 – Centro, VV

3389-2827

Farmácia Preço Baixo Plus

Av. Hugo Musso, 1534. Praia da Costa, VV

3534-7757 / 99715-8637

Kumon Praia Da Costa - Castanheiras

Rua Luiz Fernandes Reis, 269 - Praia da Costa, VV

3299-3427

Life Sports

Av. Estudante José Júlio, Praia de Itaparica. (na altura do quiosque Dom Pixote)

99506-0184

Coletas pela Manhã: Segunda, quarta e sexta 6h30 às 7h30

Coletas pela Noite: Segunda à sexta, das 19h às 20h e das 20h às 21h.

Fagundes Barbearia VV e VIX

Rua Rio Branco, 173, Loja 7. Praia da Costa, VV

ou Av. Paulino Miller. Jucutuquara - Vitória

3045-1319

UVV-DCE

Avenida Comissário José Dantas de Melo, 21 - Boa Vista II, VV

Ateliê Identidade Capixaba

Rua Cel Mascarenhas, 102. Prainha, VV (Perto da Igreja do Rosário)

Segunda à sexta, das 14h às 18h