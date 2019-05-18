Home
Chuva: homem quase desaparece em buraco na BR 262

Um homem, que estava perto, conseguiu segurar o rapaz pela roupa e, assim, evitou o pior

Com informações da TV Gazeta

Publicado em 18 de maio de 2019 às 19:00

 - Atualizado há 6 anos

O cinegrafista Ari Melo, da TV Gazeta, flagrou o momento em que um rapaz quase desapareceu em um buraco escondido pela água da chuva em uma obra da BR 262, em Viana.

Um homem, que estava perto, conseguiu segurar o rapaz pela roupa e, assim, evitou o pior. Veja o vídeo abaixo:

