Home
>
Grande Vitória
>
Chuva de pétalas em despedida para jornalista morto em Vitória

Chuva de pétalas em despedida para jornalista morto em Vitória

Antes de seguir para Angola, corpo de jornalista será velado no Memorial House, em Santa Lúcia, e contará com apresentação de violinista e chuva de pétalas