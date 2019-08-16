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Corpo vai para Angola

Chuva de pétalas em despedida para jornalista morto em Vitória

Antes de seguir para Angola, corpo de jornalista será velado no Memorial House, em Santa Lúcia, e contará com apresentação de violinista e chuva de pétalas

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 13:26
Luis Felgueira, jornalista angolano Crédito: Arquivo pessoal
Uma cerimônia de despedida será realizada no próximo domingo (18) para homenagear o jornalista angolano Luis Felgueira, de 32 anos, que morreu após ser atropelado no Jardim Camburi, em Vitória, na última segunda-feira (12). A cerimônia será na Capital.
O grupo Primícias, responsável pelo cerimonial e especializado em repatriação, cedeu o espaço para a cerimônia de homenagem e doou parte do montante necessário para bancar o processo de repatriação do corpo de Luis para Angola, na África. O dinheiro foi angariado por meio de doações, por iniciativa de amigos e familiares da noiva do jornalista, Fernanda Samora.
De acordo com Christian Marcos Pereira, diretor estratégico do grupo, está sendo preparada uma homenagem baseada nas memórias do angolano.
“Conversamos com a família da noiva, resgatamos detalhes da história do Luis e de suas memórias. Com essas informações, uma cerimonialista está preparando uma homenagem que será feita ao final da cerimônia”, adiantou.
Antecipando que será um momento de grande comoção, o diretor também adiantou que haverá uma apresentação de músicas tocadas em violino.
“Vai ser tocada a música favorita dele e, também, o hino da Angola, para homenagear a Associação de Angolanos que tem no Estado”, afirmou. Também está previsto na programação uma chuva de pétalas de rosa.
Ao final das homenagens, haverá um sepultamento simbólico. De lá, o corpo seguirá para o Rio de Janeiro na segunda-feira (19), e na quinta-feira (22) segue para Luanda, capital Angolana. O dinheiro arrecadado foi suficiente para que Fernanda e o primo José Roberto possam ir até a África.

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