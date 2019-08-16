Chuva de pétalas em despedida para jornalista morto em Vitória

Luis Felgueira, jornalista angolano Crédito: Arquivo pessoal

morreu após ser atropelado no Jardim Camburi, em Vitória, na última segunda-feira (12). A cerimônia será na Capital. Uma cerimônia de despedida será realizada no próximo domingo (18) para homenagear o jornalista angolano Luis Felgueira, de 32 anos, que, em Vitória, na última segunda-feira (12). A cerimônia será na Capital.

O dinheiro foi angariado por meio de doações, por iniciativa de amigos e familiares da noiva do jornalista, Fernanda Samora. O grupo Primícias, responsável pelo cerimonial e especializado em repatriação, cedeu o espaço para a cerimônia de homenagem e doou parte do montante necessário para bancar o processo de repatriação do corpo de Luis para Angola, na África., por iniciativa de amigos e familiares da noiva do jornalista, Fernanda Samora.

De acordo com Christian Marcos Pereira, diretor estratégico do grupo, está sendo preparada uma homenagem baseada nas memórias do angolano.

“Conversamos com a família da noiva, resgatamos detalhes da história do Luis e de suas memórias. Com essas informações, uma cerimonialista está preparando uma homenagem que será feita ao final da cerimônia”, adiantou.

Antecipando que será um momento de grande comoção, o diretor também adiantou que haverá uma apresentação de músicas tocadas em violino.

“Vai ser tocada a música favorita dele e, também, o hino da Angola, para homenagear a Associação de Angolanos que tem no Estado”, afirmou. Também está previsto na programação uma chuva de pétalas de rosa.