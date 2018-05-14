Chuva congestiona trânsito em Vitória

A chuva fez com que as principais avenidas da Capital ficassem congestionadas no início da tarde desta segunda-feira (14). De acordo com o monitoramento da Central de Trânsito do Gazeta Online, por volta das 14h30, a Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória, já estava engarrafada no sentido Centro. Além dela, as Avenidas Dante Michelini, Saturnino de Brito, Cezar Hilal e Marechal Campos apresentavam intensos pontos de retenção nos dois sentidos das vias.
Segundo a Guarda Municipal, não houve registros de acidentes para justificar os congestionamentos, apenas o fluxo intenso de veículos por conta da chuva.